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05.05.2017 2016 року. При цьому враховано заробітну плату з 01.07.2000 р. по 31.01.2016 р. Чи можу я зробити перерахунок пенсії з урахуванням довідки про заробіток за період роботи з 1987 по 1991 рік?»

Катерина ЧИЖОВА.

Київ.



ШАНОВНА Катерино Миколаївно! Відповідно до частини 1 статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон), для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з

1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв.

Згідно з пунктом 4.1 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року

№22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за № 1566/11846 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 7 липня 2014 року №13-1) (далі – Порядок), орган, що призначає пенсію, розглядає питання про перерахунок пенсії у разі звернення особи з відповідною заявою.

На підставі статті 45 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» перерахунок призначеної пенсії провадиться в такі строки: у разі виникнення права на підвищення пенсії – з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами він подав до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано після 15 числа.

Враховуючи вищезазначене, Ви маєте право на відповідний перерахунок пенсії за умови дотримання вищеназваних вимог чинного законодавства та підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами.



Світлана ГЛУЩЕНКО, заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві.

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