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Главная / НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ / Пейзаж столицы в зеркале истории

05.05.2017 Вернисажи В Музее истории Киева открылась масштабная выставка «Киевский пейзаж». Хронологически экспозиция охватывает ХХ – начало ХХI века – самый плодотворный период рождения столичных пейзажей. «КИЕВСКИЙ пейзаж» – беспрецедентный проект, который проходит раз в два года с целью показать красоту Киева, почувствовать его уникальность и продемонстрировать, как город трансформировался через оптику художников разных поколений.

Лучшие работы из своих фондов предоставили Музей истории Киева, Национальный художественный музей, Киевский Национальный музей русского искусства, известные современные художники и частные коллекционеры.

Выставка разделена на две части: в первую вошли работы выдающихся мастеров живописи

ХХ века из коллекции Музея истории Киева, во вторую – работы известных художников современности, отобранные по итогам конкурса, проведенного столичной «Карась Галереей».

Первая часть представлена творениями Татьяны Яблонской, Александра Богомазова, Николая Бурачека, Льва Крамаренко, Сергея Шишко, Сергея Григорьева, Юрия Химича, Григория Светлицкого…

ХХI век представляют на выставке Елена Придувалова, Андрей Блудов, Петр Бевза, Сергей Чайка, Артем Волокитин и другие.

Масштабная экспозиция, диахронический срез которой напоминает документальный фильм, позволяет проследить, как менялся облик города, пройдя через горнила трех трагических периодов в своей истории: разрушения храмов в эпоху воинствующего атеизма, разрухи времен войны и нынешнего архитектурного и строительного беспредела и варварского уничтожения исторических памятников.

Художники прошлого запечатлели для потомков дореволюционный Киев с несохранившимися храмами (особенно интересны в этом смысле пейзажи Подола) и патриархальный мир его усадебных околиц. Уделили они внимание и Киеву послевоенных лет, когда ужасы от созерцания руин города менялись на всеобщую радость от его возрождения; а также Киеву эпохи каменных джунглей, в который постепенно превращается город из-за беспорядочной и безвкусной коммерческой застройки.

Во всех случаях при этом перед нами не сухая документалистика, а прочувствованное лирическое повествование о судьбе столицы.

Есть здесь и совершенно уникальный экспонат – большой макет Андреевского спуска, изготовленный из имбирного печенья (автор Валида Кент).

Каким увидят Киев наши потомки? Каким он предстанет на картинах художников будущего? Хочется надеяться, что, несмотря на неизбежные перемены в его облике, столица сохранит «лица необщее выраженье».

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