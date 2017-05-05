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Главная / НОВОСТИ ЖИЗНИ / Воїн і голуб на барикаді

05.05.2017 Гартувала Вітчизна, мов леміш

для орання, тіло його для битви,

а голос у нього – як виклик.

Пабло Неруда.



НАСПРАВДІ, Борис Ілліч Олійник не був фізичним велетнем. Був звичайною людиною з болячками й переживаннями. Але, коли треба було йому особисто увійти в бій за праве діло, на його щиру, мудру і стійку участь у битві розраховувати можна було завжди і без сумніву.

Пам’ятаю, як зовсім хворий прибув він на важливий форум, щоб сказати своє палке слово в ім’я братерства слов’янських народів, а дочекатися стенограми, щоб підписати виступ, уже не міг. Довелось їхати до нього додому, аби на хвильку підняти з ліжка для того підпису.

Пам’ятаю, як серед ночі розбудив мене його дзвінок із Страсбурга. Переживав чоловік, чи встигне прилетіти, щоб виступити під час парламент­ських слухань на захист свободи слова в Україні. Встиг і виступив блискуче, хоч і виглядав змарнілим, втомленим після недосипу й довгого перельоту.

До таких своїх обов’язків він ставився особливо відповідально, завжди був готовий патрі­отично і соціально, гартований духом і єством.

Колись Борис Ілліч переклав з македонської вірша Славка Яневського, де йшлося про смерть воїна-поета, який упав серед бою на барикаді, а поряд із ним – скошений іншою кулею мирний голуб.

З окопу, із пекла бою

слали очі печалі

до зорі молодої,

що з одчаю кричала.

Це, я певен, скоріше слова самого Бориса Олійника. Не вистачає в них лише зізнання, що він поліг на барикаді як воїн і голуб в одній особі. Така ж була нерозривність його натури й світогляду.

Якось зауважив у розмові з ним, що я не зміг би отак, як він, надавати підтримку людині, що облудно звинувачувала його в найбільших гріхах. Олійник цілу мить дивився на мене осудливо-здивовано. Потім сказав: «Я пам’ятаю. Але то особисте. А тут треба, щоб суспільство взяло від людини сповна те корисне, що в ній є».

Борис Ілліч завжди був воїном на передовій і голубом для людей у їхній мирній творчій праці.

І в тій і в іншій іпостасі вважав себе боржником, бо «українець зроду». Заради України йшов він, як воїн, здіймався увись, як голуб. Заради України, за таких трударів, як українці у всьому світі, він і надривався, і співав, і безжально картав своїх же співвітчизників за безкінечні внутрішні чвари, в яких «порішать себе», зробивши «крайніми» сторонніх вовків. І за те, що дозволяють, що під мирним небом збоченці, «з похибок скроєні, безкарно правлять, тримаючи нормальних за лайно»...

Таке служіння саме рідному народові довів він усією своєю творчістю й усім життям своїм.

Не був він ні «другом» Михайла Горбачова, хоч той заради власної вигоди назвав його так, ні тим більше «слугою кремлів­ських лицарів» горбачов­ського ж виміру, як «возвеличив» його Дмитро Павличко («ЛУ», січень 1991 р.), ні підспівувачем жодного посерпневого (з 1991 року) українського «гетьмана».

Прощаємося з Поетом-Громадянином, з Особистістю активної і високої громадянської вдачі, з Людиною, яка до кінця була «вірною Присязі й Прапору» соціальної справедливості, братерству між людьми і народами.

Я писав уже в «Рабочей газете» про його зізнання, що мусить він жити в режимі постійного виклику. Виклику – як суспільного запиту на його слово і справи. І виклику – як норми власного бійцівського реагування на суспільні болі й негаразди.

Нема його тепер. Однак, певен, з тим же ВИКЛИКОМ у цьому подвійному значенні працюватимуть його творча спадщина, його справи. А справи, які він закінчити не встиг, продовжать ті, хто йде за його присягою, під його прапором.

Євген ЛУК’ЯНЕНКО.



P.S. Прости, Наставнику і Друже, що через свою неспроможність «домашнього в’язня» не зміг провести Тебе в останню путь.

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