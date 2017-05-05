05.05.2017

Професія – Вітчизну захищати

Природна кмітливість і винахідливість допомогли льотчику капітану Захару Семенюку успішно збивати ворожі літаки. За це йому присвоїли високе звання Героя Радянського Союзу.

Запитання на засипку

КОМАНДИР полку майор Андрій Поліщук викликав льотчика Захара Семенюка й запитав:

– Ким ти працював до війни?

– Котельником-складальником заводу «Прогрес» у Бердичеві, товаришу майор.

Майор підвівся, глянув у вікно на летовище, де стояли літаки, потім повернувся до Семенюка:

– А тепер тобі, льотчику-інструкторе, запитання на засипку: що б ти робив на моєму місці, якби пілотів твоєї частини часто збивали в повітрі?

– Влучніше цілився б у противника.

– Мудро! – вигукнув Поліщук. – Але скажи мені, Захаре Володимировичу, чому почастішали випадки загибелі не тільки наших екіпажів, але й екіпажів інших полків? Горять у повітрі «яки», «міги», «іли». А хто збиває – невідомо.

Хвильку подумавши, Семенюк сказав:

– Мабуть, тому, що льотчики наші молоді, недостатньо обережні в повітряному бою.

– Але горять переважно не новачки, – вів далі командир полку, – а досвідчені. Чому?

– Не може бути, – відповів, – щоб хтось полював за керівним складом.

Майор пильно подивився у примружені очі льотчика і сказав:

– Надійшли повідомлення, що на нашу ділянку фронту прибув найдосвідченіший льотчик-випробувач фірми Мессершмітта на прізвисько Мавр.

– Мавр?.. – потер лоба Семенюк. – Так, пригадав. Кілька днів тому, коли ми блокували аеродром окупантів, я чув це слово в ефірі з постів наведення противника. Чи не пов’язані загадкові обставини частих втрат із цим Мавром?

Майор Поліщук підійшов до Семенюка і поклав свою вузлувату руку на його плече.

– Тобі, Захаре Володимировичу, як одному з досвідчених льотчиків полку, особливо відповідальне завдання: знайти і знищити хитрого ворога.

Розмова ця відбулася 17 жовтня

1943 року.

«Всім у повітря!»

НЕ ВСТИГ капітан Семенюк застібнути ножні обхвати парашута, як небо над командним пунктом розітнула серія зелених ракет: всім у повітря!

…Висота понад тисячу метрів. Весь передній край наче на долоні. Бліндажі, пагорби землянок, окопи і траншеї уздовж Дніпра.

– «Яструб-5», я «Бузок», – упізнав Семенюк голос командира полку. – В сотому квадраті приберіть з неба «ягуарів».

Цей звір був емблемою ескадри бомбардувальників «Хейнкель-111», котра кілька днів тому прибула з Африки. В ній – досвідчені пілоти, які літали в небі Іспанії, Франції, Англії, Норвегії.

Капітан Семенюк повів літаки у вказаний район.

Незграбні, камуфльовані під колір пісків «хейнкелі» йшли трохи нижче наших літаків. Над ними – винищувачі прикриття. Кількісне співвідношення було на користь противника.

– Серьожо, атакуємо з ходу! На себе беру правого. Ти – наступного, – передав Захар своєму веденому.

«Яки» стрілами метнулися з-за хмар униз. У полі прицілу Семенюка з’явився силует ведучого «ягуара». Ближче… Ще ближче. Вже чітко видно обличчя льотчика, на ньому жах. Капітан натиснув на гашетку. Від залпу літак здригнувся.

Семенюк на мить оглянувся і не повірив очам своїм: у хвості його ведучого якийсь «як» короткими чергами цілить по літаку Сергія. Чому свій стріляє у свого?

– Серьожо, по тобі «як» вів вогонь. Як ти там?

– Усе гаразд, товаришу командир, якщо не брати до уваги десяток дірок. Мабуть, наш молодий колега помилився в такому божевільному гармидері.

Знов атака – і «як» пішов у піке на нову ціль. Капітан дав чергу, а коли вийшов з атаки й різко оглянувся назад – завмер. Знову той же «як». І вогняні траси незнайомця тепер вп’ялися в крило його літака.

Чи не той це, бува, Мавр, про який говорив командир полку? Від цієї думки Семенюка аж пересмикнуло. Але ж літак наш.

Форсаж двигуну, і винищувач Семенюка блискавкою метнувся вгору. Оглянувся. Нікого. Та раптом із-за дивнувато здибленої хмари, наче з-за величезного крижаного торосу, знову випірнув той же «як». Повз нього промчав на великій швидкості «мессер», але «як» його не зачепив, а також кинувся вниз в атаку. Однак стріляв він не в «мессера», а в радянський літак.

Мавр, Мавр! – застугоніло в голові Захара. – А якщо все-таки ні? Якщо справді наш розгублений пілот не розрізняє, де свої, а де чужі? Значить, треба ще раз перевірити».

Семенюк натиснув кнопку бортрадіо­передавача.

– «Яструб», «Яструб», за хмарами бери ліворуч! Тебе знизу атакують!

Ніякої реакції. Отже, Мавр. Семенюк переводить свій літак у піке. В сітці прицілу – до болю знайомий силует.

– «Яструб», я атакую! – кричить Семенюк.

І знову ніякої реакції. Ховаючись у пасмах хмар, пілот незвичного «яка» захопився вибором чергової жертви.

«Тепер ти нікуди не дінешся!» – стугоніло у скронях Семенюка.

Коли чітко окреслилась голова пілота з радіонавушниками (наші літали в шкіряних шлемофонах), капітан натиснув гашетки загального вогню. «Як» спалахнув і завалився на крило, і невдовзі десь внизу розцвів білий бутон парашута.

…Біля командного пункту в густій хмарі пилу загальмувала полуторка. До майора Андрія Поліщука підбіг сержант Микола Калмиков. Доповів, що парашутиста впіймали. Це був полковник фон Кранке, улюбленець Герінга, кавалер рицарського хреста.

Капітан Семенюк блискуче виконав завдання.

* * *

…За час війни Захар Володимирович Семенюк виріс від рядового льотчика до льотчика-інспектора з техніки пілотування з’єднання. Здійснив 600 бойових вильотів, провів 117 повітряних боїв, в яких особисто збив 25 літаків противника і 7 у групових боях. Його бойові заслуги високо відзначені вищими нагородами Батьківщини.

Після війни продовжував службу в армії, одержавши звання гвардії полковника. 17 травня 1958 року трагічно загинув. Йому було 39 років.



За матеріалами архівних документів та спогадів гвардії полковника З.В. Семенюка публікацію підготували Михайло БАЛТЯНСЬКИЙ та Анатолій КАЗИМІРЧУК, кандидат історичних наук.