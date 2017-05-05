05.05.2017

Советы юриста

Варварское, потребительское отношение к природе, которое проявляют некоторые наши граждане, возмущает читателей «РГ». Письма на эту тему комментирует юрист Наталья СИВОГОЛОВКО.



«Ми с мужем живем возле леса. Топим печь дровами, дрова покупаем, а чтобы срубить без разрешения дерево в лесу и бросить в печку, рука не поднимается. Понимаем, что леса – зеленые легкие планеты, деревья выделяют кислород, без которого человек не проживет. Но не все, к сожалению, так уважительно относятся к лесу. В нашем селе преобладает жлобское, варварское отношение к деревьям. Наш сосед справа своих детей-школьников постоянно посылает в лесополосу за «дровеняками». Каждый вечер он жарит шашлыки. И камин он топит дровами, которые его дети тащат из леса. Наш сосед слева тоже не прочь решить свои проблемы за счет леса. Надо было ему баньку поставить – договорился с лесником, вечером привезли машину стройматериалов, через три дня баня стояла. Почти все в нашем селе промышляют незаконной вырубкой леса, и в результате леса становится все меньше и меньше. Когда мы 17 лет тому купили дом в селе, лес занимал площадь 5-

6 гектаров, сейчас и двух гектаров не наберется. Если такими темпами будут уничтожать лес, через

15 лет возле села будет пустырь или свалка, из которой кое-где будут торчать пни… Какое наказание предусмотрено за незаконное уничтожение леса? Или Уголовный кодекс смотрит на это преступление сквозь пальцы?»

Инна Олеговна Т.



–УВАЖАЕМАЯ Инна Олеговна! Статья 246 Уголовного кодекса Украины за незаконную порубку леса предусматривает штраф, а в особых случаях лишение свободы на срок до трех лет с конфискацией незаконно вырубленного леса. Незаконной признается рубка деревьев без лесорубочного билета (ордера) или с нарушением разрешения, указанного в ордере. Размер причиненного природе ущерба, а также степень вины правонарушителя зависят от того, какой лес незаконно рубили, сколько деревьев уничтожено, каков диаметр их стволов. Уголовная ответственность за это правонарушение наступает с 16 лет.



«Мій чоловік якось пішов у ліс, викопав кілька кущів, щоб посадити на межі між нашим городом та городом сусідів. Але не пощастило чоловіку, побачили його двоє лісників, причепилися, довелося штраф платити. Чи мали право лісники покарати мого чоловіка? Адже він дерев не псував, тільки кущі викопував».

Зінаїда Петрівна В.

Житомирська область.



–УВАЖАЕМАЯ Зинаида Петровна! Согласно законодательству, предметом незаконной вырубки могут быть не только деревья, но и кусты.



«Однажды утром я проснулась от рева бензопилы под окнами нашего дома. Выглянула в окно и обомлела: рабочие срезали красивые, здоровые клены в нашем дворе! Возмущенная, я позвонила в полицию. Приехали правоохранители, и выяснилось, что рабочие срезали деревья, не имея на то разрешения. Три клена были срезаны, остальные уцелели. Но надолго ли? Какой-то мерзавец задумает построить в нашем дворе магазин или автостоянку, даст взятку чиновнику – и за одну ночь вырежут здоровые деревья. Как бороться с таким беспределом?»

Ольга Ш. Киев.



– УВАЖАЕМАЯ Ольга! За незаконную вырубку деревьев в городской черте на виновных налагается штраф, но занимаются такими «черными» делами в основном застройщики, они имеют огромную прибыль, и для них штрафы, что дробинка для слона. Если вы узнали о готовящемся уничтожении деревьев, создайте инициативную группу и поручите ей обратиться от имени жильцов в горисполком. Там эта группа должна узнать, была ли создана специальная комиссия для выдачи ордера на вырубку зеленых насаждений. Такая комиссия создается по заявке застройщика и должна состоять из представителей заявителя (застройщика), собственника участка, представителей местной власти и других заинтересованных лиц, которыми обычно выступают жильцы ближайших домов. Если же комиссия не была создана или же была, но без участия жильцов дома, а застройщик уверяет, что ордер ему уже выдали, направляйте письменное коллективное обращение в горисполком и в природоохранную прокуратуру.