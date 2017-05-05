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05.05.2017 бокс 29 апреля в Лондоне состоялся поединок, в котором британец Энтони Джошуа нокаутировал Владимира Кличко в одиннадцатом раунде. Конечно, наши СМИ немедленно назвали это техническим нокаутом, но что такое технический нокаут?! Это когда рефери не считает, но убежден, что боксер продолжать бой не может.

Кстати, Джошуа побывал в нокдауне, но бой выиграл. Исходя из судейских записок, Джошуа побеждал по ходу поединка и без нокаута. Напомню, на кону стояли пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO в супертяжелом весе, а также пояс WBA Super.

Прежде чем говорить о бое, отмечу замечание Виталия Кличко после боя. По его словам, бой Владимира с Джошуа был одним из лучших в карьере брата. «Очень горжусь братом. Это был его лучший бой, но, к сожалению, не результат. Он не такой уж и старый в 41 год. Он был очень быстр в ногах, да и вообще круто выглядел. Более того, на мой взгляд, он выглядел лучше, чем Джошуа, который на 14 лет моложе» (Bild – Zeitung).

Бой я внимательно посмотрел, и с мнением нашего киевского мэра не согласен: именно в ногах Владимир и не был быстр. А самое главное, на мой взгляд, он упорно не приспосабливает свою манеру под определенного соперника.

А его манеру тот же Джошуа внимательно изучил. Не буду пускаться в длинные рассуждения, но подчеркну: Володе «насыпали» к 11-му раунду столько тяжелых ударов в голову, что был бы он «быстр на ногах», он бы их не получил. Вспомните недавний бой Усика – вот он реально быстр на ногах и сильных ударов почти не пропускает, а у Володи к финальному удару все лицо было разбито.

Я просматривал прессу перед боем и после боя и наткнулся на два интересных момента. Известный спортивный комментатор Александр Беленький перед боем предсказывал безусловную победу Владимиру Кличко, а после боя с Энтони Джошуа посоветовал Владимиру не рисковать здоровьем ради продолжения карьеры. Беленький – комментатор опытный и хорошо понимает, что такое пропустить много ударов в голову в супертяжелом весе. Да, деньги там, в профи-боксе, крутятся немалые, но здоровье за деньги все равно не купишь.

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