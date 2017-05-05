05.05.2017

Олимпийцы – детям

В Нежине Черниговской области состоялся третий турнир на Кубок первой в мире олимпийской чемпионки по вольной борьбе Ирины Мерлени.



БОРОТЬСЯ за почетный трофей в трех возрастных и 14 весовых категориях приехало более 150 юных борцов, среди них – две девочки. Юные «вольники» представляли Белую Церковь, Боярку, Здвижевку, Киев, Лубны, Мелитополь, Мену, Ромны, Сновск, Сумы и, конечно, Нежин.

Встретиться с ними пришло немало почетных гостей, в том числе известные украинские спортсмены: серебряной призер Олимпиады в Лондоне, обладатель двух бронзовых наград чемпионатов мира по вольной борьбе Валерий Андрейцев; призер чемпионатов мира по биатлону, победительница и призер чемпионатов Европы Нина Лемеш; дважды бронзовый медалист чемпионатов мира по биатлону, неоднократный победитель и призер чемпионатов Европы Андрей Дериземля.

И, естественно, олимпийская чемпионка Афин и бронзовый призер Олимпиады в Пекине, трехкратная чемпионка мира Ирина Мерлени.

– Ирина, по завершении профессиональной карьеры вы ушли в политику и почти год возглавляли управление молодежи и спорта Хмельницкой облгосадминистрации. А чем занимаетесь теперь?

– Воспитываю детей – 10-лет­него Артурчика и 6-летнего Адамчика. Но это не значит, что я превратилась в домохозяйку. Веду активную общественную деятельность, являюсь соорганизатором этого турнира, участвую в различных теле- и радиошоу.

– Насколько я помню, вы любите петь и даже выступали на сцене.

– Я и сейчас каждый день занимаюсь вокалом, сольфеджио и играю на пианино. Поэтому, когда меня приглашают, с радостью выхожу на сцену.

– Вы родом из Каменца-Подольского на Хмельнитчине. Почему же турнир проходит в Нежине?

– Уже четыре года, как я ушла из профессионального спорта, и очень хотела начать турнир на призы олимпийской чемпионки Ирины Мерлени. У меня в Нежине есть хорошие друзья, которые поддержали мое предложение. Благодаря им мы проводим этот Кубок. Я рада, что сюда приезжает много детей. Они здесь имеют возможность не только соревноваться, но и общаться, заводить новых друзей, научиться новым техническим приемам. Благодаря этому на периферии развивается вольная борьба. Значит, скоро будут новые чемпионы.

Мой брат Алексей Мельник, который меня тренировал и был со мной на трех Олимпиадах, уже второй год привозит в Нежин своих ребят из Боярки. Они довольны организацией турнира и всегда уезжают с хорошим настроением, потому что часто завоевывают медали. (И на этот раз воспитанник Алексея Мельника Григорий Боклан не только стал победителем в весовой категории 35 кг, но и получил приз за лучший бросок. – Авт.). Я вижу, как у ребят горят глаза, и они хотят приехать на эти соревнования в следующем году.

– Турнир проходит в третий раз, но до сих пор не имеет четкой даты проведения. Не пора ли его «узаконить»?

– Мы вместе с организаторами уже задумывались над этим и хотим со следующего года официально включить турнир во всеукраинский спортивный календарь. А потом, может быть, постараемся даже сделать его международным и приглашать юных борцов из соседних стран – Беларуси, Молдовы, Литвы, Венгрии и других.

…Закончились поединки. Были розданы медали и специальные призы. Кубок за командную победу из рук Ирины Мерлени уже в третий раз принял Анатолий Галаган – патриарх нежинской школы вольной борьбы, имеющий 40-летний тренерский стаж. За эти годы он подготовил 6 мастеров спорта, 12 кандидатов в мастера спорта, призеров чемпионата мира и чемпионов Европы.

Быстро пролетел день вольной борьбы в Нежине. Участники разъехались по домам, чтобы через год вернуться и продемонстрировать, чему они научились за это время.