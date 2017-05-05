Архив

« Май 2017 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Главная / НОВОСТИ СПОРТА / Кардифф не за горами

05.05.2017 Лига чемпионов Первые же полуфинальные матчи Лиги чемпионов УЕФА, похоже, уже назвали участников финала, который состоится 3 июня 2017 года на стадионе «Миллениум» в Кардиффе (Великобритания).

В МАДРИДЕ на стадионе «Сантьяго Бернабеу» встречались два местных клуба «Реал» и «Атлетико», поединки которых в последние годы тянут в Испании на «классико-2». Обычно они проходят в напряженной борьбе с переменным успехом. Однако на сей раз хет-трик Криштиану Роналду полностью деклассировал «красно-белых».

Так что теперь ответный матч, скорее всего, превратится в формальность. Напомню, что до сих пор еще ни разу команда, победившая в первом матче полуфинала Кубка/Лиги чемпионов со счетом 3:0, не оставалась за бортом финала. К тому же ответный матч для «сливочных» можно назвать выездным с большой натяжкой. Просто они переберутся со своего стадиона на стадион «Атлетико» – «Висенте Кальдерон».

Интереснее проходил матч в Монако, где одноименный клуб принимал «Ювентус». Атакующая линия «Монако» стала откровением нынешнего сезона. Вот и в этом поединке было создано немало голевых моментов, однако в последний миг или подводила точность, или на пути мяча вставал неувядаемый Джанлуиджи Буффон. Его и Дани Алвеса я назвал бы главными фигурами матча. Именно с выверенных передач бразильца Гонсало Игуаин забил два безответных гола.

Теперь монегаскам, чтобы прорваться в финал, надо забивать на выезде в Турине минимум два мяча, не пропустив при этом в свои ворота, чтобы рассчитывать на послематчевые пенальти. Однако когда в воротах стоит Буффон, который в среду сыграл за «Юве» сотый матч в Лиге чемпионов, это маловероятный вариант.

«Команда играла хорошо. Мы должны продолжать в том же духе, чтобы не возникло проблем во втором матче, – сказал Буффон. – Еще после игр с «Барселоной» я говорил, что мы работаем каждый день, чтобы стать лучше. У нас не так много времени, но команда использует его по максимуму. Моя цель состоит в том, чтобы доказать, что я заслуживаю свое место. Хочу закончить карьеру так, чтобы люди говорили, что им грустно от этого. Не слежу за своими сэйвами и статистикой, но стараюсь всегда быть готовым к тому, что команде может понадобиться моя помощь. До тех пор, пока я это делаю, чувствую себя счастливым».

Кстати, еще одна команда в среду фактически обеспечила себе место в финале европейского кубка. Правда, во втором по значимости.

«Аякс» дома в первом полуфинальном матче переиграл «Лион» (4:1) и, очевидно, приобрел путевку на финал в Стокгольме.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия