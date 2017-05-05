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Выпуск № 51 от 05 мая 2017 г.
 
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Магия таланта Ружены Рублевой
05.05.2017

Театр

Творческой индивидуальностью, ярким актерским дарованием и богатой вокальной природой блеснула на своем бенефисе заслуженная артистка Украины Ружена Рублева.

«Я  начала  петь  с  трех  лет»

ЛЮБИМИЦА публики – артистка Херсонского академического музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша Ружена Рублева не выглядит на юбилейные 50 лет. Режиссер концерта заслуженный деятель искусств Украины Ирина Королева  постаралась приоткрыть, скажем так, личную страничку артистки. И вот на сцене ее муж аранжировщик театра Олег Коструб. Мне запомнилось его прекрасное музыкальное решение и аранжировка мюзикла «Папа в кубе», где Ружена играет одну из главных героинь Донну Шеридан. В этой роли она заставляет зрителя сопереживать своей героине, плакать и смеяться вместе с ней.
Сказочным персонажем появляется рядом с Руженой ее сын – актер Херсонского академического областного театра кукол Стас Рублев. В кукольном театре с успехом идет спектакль «Приключения Аладдина», где он в главной роли. Отрывок из этого спектакля Стас сыграл на бенефисе.
…Незадолго до рождения Ружены ее родители прочитали повесть украинского писателя Василия Сычевского «Вернись, Ружена» и решили назвать дочку столь редким именем.
«Я пою с трех лет, – рассказывает  актриса. – Родилась и выросла в Аскании-Нова. Папа работал директором дома культуры. Однажды на концерте я спела ему в подарок популярную тогда «Песню про начальника», в которой есть такие слова: «Почему мой папа печальный, у папы плохой начальник…» И очень удивилась, когда он сказал: «Спасибо, дочь. Все, что могла, ты для меня уже сделала».

Стала  визитной  карточкой  Херсона

ЗАКОНЧИВ Херсонское музыкальное училище по специальности руководитель хора, Ружена Рублева  начала работать в театре  хормейстером и солисткой-вокалисткой.  Сыграв массу ролей в музыкальных спектаклях, она стала своеобразной визитной карточкой Херсона.  Нередко можно слышать, как горожане обмениваются впечатлениями, увидев Рублеву в роли Юноны в спектакле «Энеида», Родици в «Страшной мести», Мини в «Хелло, Долли», Смеральдины в спектакле «Труфальдино», Арианы Кларенс в «Се Ля Ви» и других.
– Зрители, затаив дыхание, вместе с Руженой Рублевой переживают трагические, счастливые и невероятные моменты жизни и творчества великой француженки в спектакле «Мир песен Эдит Пиаф», – говорит директор Херсонского академического музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша Александр Книга. – Эта работа Ружены Рублевой на Всеукраинском театральном фестивале женского творчества имени Марии Заньковецкой в 2005 году была отмечена дипломом «Лучшая женская роль». Артистка неоднократно  становилась лауреатом театральной премии «Успех». Ее пением открывались отчетные концерты Херсонской области  в Киеве, она победитель песенного конкурса, посвященного 
225-летию Херсона. Высоко оценила пение Рублевой народная артистка Украины Нина Матвиенко. Ее голосом восхищались во Франции, Португалии, Венгрии, Болгарии, Беларуси, России.
Когда театр имени Кулиша был на гастролях в Париже, хозяин одного кабаре пригласил Ружену выступить у него в заведении, заверив, что когда-то здесь пела Эдит Пиаф. Посетители – французы, англичане, испанцы, немцы, японцы, поляки шквалом аплодисментов встречали песни херсонской актрисы. А когда херсонские артисты, возвращаясь в гостиницу,  шли по Елисейским полям, Ружена, под приветливые улыбки прохожих, пела на французском песни Пиаф.
И на бенефисе благодаря своей эмоциональности, внутренней энергии Ружена Рублева, казалось, без особых усилий покоряла зрительный зал своим голосом и актерским дарованием, искренностью и теплотой общения.

Херсон.

 

Автор: Владимир КРЕЩУК.
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