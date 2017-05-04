04.05.2017

Мир – труд – май

УДИВИТЕЛЬНАЯ обстановка была в стране перед 1 Мая, который, как известно, праздник солидарности трудящихся. Видимо, декоммунизаторов страшит более всего эта самая солидарность. В Николаеве, Запорожье и Одессе явно для предотвращения митингов и демонстраций ввели бронетехнику. Понятно – для устрашения.

А Киев взял да и не послушался. Почти тысяча человек утром вышли на Крещатик, и за два-три часа их стало втрое больше. И флаги красные были, и плакаты. Говорят, что организаторами были Федерация профсоюзов Украины и Социал-демократическая партия. Потихоньку народ стал просыпаться от майданного дурмана…

Средняя температура по палате

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Владимир Гройсман написал в Facebook, что средняя зарплата штатного работника в Украине в марте 2017 года составила 6752 гривны. При этом премьер сослался на Госстат.

И что рост доходов украинцев составил 37 процентов. И вот еще что написал: «Учитывая, что показатель инфляции за этот период составил около

15 процентов, можем смело говорить, что рост зарплат наконец-то опережает рост цен. А это то, чего мы хотим: показатели экономического роста конвертируем в реальное благо для каждого украинца».

Рост зарплат опережает рост цен – каково?! Непонятно только, почему треть населения не может оплатить коммуналку. Это тоже, кстати, сведения Госстата.

А что такое «штатный работник», я так и не понял. Но Бог с ним… А вот одного «штатного работника» я отыскал на том же сайте ForUm. В 2016 году председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз України» Андрей Коболев задекларировал суммарный доход в размере

19 323 044 гривны, что в 3,2 раза больше, чем он указал суммарный доход по результатам 2015 года (тогда предправления задекларировал доход только в 6 105 967 гривен).

Если сравнивать зарплату (включая бонусы) Коболева в «Нафтогазі», то в 2016 году она увеличилась в 17,5 раза (на 18,2 миллиона гривен) по сравнению с 2015 годом. Так что есть у меня подозрение, что средняя зарплата 6752 гривны на март 2017 года, озвученная Гройсманом, на самом деле поразительно напоминает «среднюю температуру по палате». Берутся доходы депутатов и коболевых и делятся на занятое население. Поскольку занятого населения все меньше, а суммы в электронных декларациях все больше, тысяч за шесть гривен на нос и получается.

Польская деукраинизация

В ПОЛЬШЕ готовят полную ликвидацию памятников бандеровцам. Вот уже снесли мемориал в селе Грушовичи под Перемышлем. Это страшно возмутило директора украинского Института национальной памяти Вятровича. Министерство культуры Польши официально заявило, что не оставит на территории страны памятников боевикам Украинской повстанческой армии (УПА). А тут еще замаячила круглая дата – операция «Висла». Она была проведена поляками в 1947 году и заключалась в массовом выселении украинцев из юго-западных районов в другие регионы страны для того, чтобы лишить УПА поддержки и мобилизационного ресурса.

Так что период, когда Польша была для Украины поводырем в светлое европейское будущее, закончился. Цитирую: «Польша в любом случае получит свои миллионы украинских гастарбайтеров, готовых за гроши гнуть спину «на пана», но при этом будет жестко пресекать любые проявления украинского национализма на своей территории» (http://politikus.ru).

Придется платить

В ЭТОМ году будет вынесено несколько решений международных судебных инстанций, в которых Украина судится с Россией.

1.Высокий суд Лондона рассматривает иск России по долгу Украины на три миллиарда долларов. Наши шансы, я считаю, весьма высоки.

2. Международный суд ООН огласил промежуточные результаты процесса, инициированного Украиной. Суд без финансовых претензий, но они могут возникнуть, если Украина выиграет дело. Причем речь, понятно, пойдет о компенсациях, которые Украина хочет от России. Получит ли что-либо, это вряд ли…

3. Спор «Газпрома» с «Нафтогазом» в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма – так называемом Стокгольмском арбитраже. Речь идет о 37 миллиардах долларов за невыборку газа. Судьи могут уполовинить штраф, но речь все равно идет, как минимум, об 11 миллиардах долларов, которые Украину обяжут заплатить. У них там, в Стокгольмском арбитраже, очень ревностно относятся к выполнению подписанных контрактов.

Вот такая печальная перспектива.