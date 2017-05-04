04.05.2017

Штрихи к портрету современника

Виталий Анатольевич – человек с активной жизненной позицией. Для него было и остается руководством к действию марксистско-ленинское учение.

В защиту Ильича

НА НЕДАВНЕЙ встрече представителей общественных организаций в Запорожском гор­исполкоме по поводу демонтированного памятника Ленину четко и ясно выступил в его защиту член обкома Компартии Украины Виталий Нечай. Точку зрения свою и своих однопартийцев он аргументировал фактами истории.

– Наши оппоненты говорят, что мы плохо построили плотину Днепрогэса, заводы «Запорожсталь», «Днепроспецсталь» и другие предприятия, жилые дома-хрущевки, – сказал Виталий Анатольевич. – Но надо заметить, что огромный индустриальный комплекс на берегах Днепра вырос буквально на протяжении одной-двух пятилеток. Не менее важно, что вместе с заводами росли и целые микрорайоны города. Но что вы за эти 25 лет постро­или?! Ничего! Я задаю вопрос: что плохого сделал Ленин для Запорожья, где раньше по проспекту Соборному бегали свиньи, а после индустриализации вырос современный город? Во многом заслуга Ленина в том, что Украина стала одной из первых социалистических республик страны Советов и впоследствии вошла в число ведущих стран Европы. А что нам принесла так называемая декоммунизация? Разгул вандализма и национального шовинизма. Разрушены сотни памятников советской эпохи, переименованы многие улицы в городах, поселках и селах. От этого людям стало легче жить?!

Так смело и откровенно высказаться сегодня может далеко не каждый. Для этого необходимы определенное мужество и хорошее знание положения вещей. У Виталия Анатольевича предостаточно и того и другого.

В духе времени

РОДИЛСЯ Виталий в Запорожье в 1963 году. Первоначально родители, а потом преподаватели 70-й школы и автомобильного факультета машиностро­ительного института имени Власа Чубаря помогли сформироваться молодому человеку в духе времени. Школьник, а затем студент, он жадно впитывал знания истории и экономики, с интересом изучал труды Маркса – Энгельса – Ленина. Начал трудовую де­ятельность на Лозовском авторемонтном заводе в Харьковской области. Ему повезло на хороших людей. На всю жизнь Виталий запомнил своего первого директора – Владимира Ивановича Кошевенко, который дал ему путевку в жизнь, ибо был не просто умелым администратором, но и человеком с большой буквы.

Вернувшись в Запорожье, Нечай молодой задор и полученные знания вложил в комсомольскую работу в должности инструктора Жовтневого РК ЛКСМУ, а потом он поехал с группой ребят на работу в ЦК комсомола Туркменистана. Там его избрали вторым секретарем Балканского обкома комсомола. Молодежь активно участвовала в экономической и политической жизни республики. В этом – частица труда и посланца Украины. Возвратившись в Запорожье, Виталий работал в исполкоме Жовтневого райсовета, потом в райадминистрации, был помощником народного депутата. С женой растил сына, который сегодня учится в Одесской юридической академии.

Примечательно, что Нечай стал членом КПУ в 1990-м, когда многие из Компартии бежали. И после этого еще активнее включился в политическую жизнь. Так, группа молодых людей выступила против политики Горбачева. Это произошло в Ташкенте, когда там проходила встреча глав пяти среднеазиатских республик. Об этом тогда писала пресса.

Государство не помогает, а отбирает

– КАК сегодня вам работается на посту директора завода по производству подъемных машин и металлоконструкций?

– Название должности звучит громко, но на самом деле все скромно, – объясняет Виталий Анатольевич. – Наша фирма существует 12 лет. Сегодня очень трудно предприятиям. Государство кредитов не дает, площадей не предоставляет. Все строится на энтузиазме моем и тех людей, которые рядом со мной. Коллектив небольшой. О расширении речи нет. Если раньше заказы были, и работали мы в Индии на Клондуанской электростанции (через Росэнергоатом поставляли крановое оборудование туда в 2009-2010 годах), то сегодня за пределы Украины мы никуда не выезжаем. В Западной Укра­ине ничего нет, кроме строительства. Восток весь в огне. В центре тоже заказов немного. В основном занимаемся ремонтом устаревшего кранового оборудования.

Тем более трудно сегодня, когда в приказном порядке зарплату повысили, но не спросили, откуда эти деньги берутся. Если, например, в Польше ты открываешь предприятие, то тебе выдают определенную сумму злотых и какое-то время не облагают налогом. У нас все по-другому. Нынче заниматься производством – это дело сложное и неблагодарное. У государства задача – не дать, а отобрать.

После развала Советского

Союза произошла монополизация промышленности. Несколько семей взяли под контроль всю промышленность Украины. Эти компании ущемляют права других предприятий. Монополисты в разных отраслях диктуют свои условия. В результате средний и малый бизнес становятся никому не интересными. Это приводит страну к краху. Но надо жить, значит, надо трудиться. Я был и остаюсь коммунистом, не скрываю этого и хочу изменить жизнь к лучшему.

Запорожье.