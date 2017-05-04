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В Украине с 1 мая 2017 года по решению Кабмина снижены социальные нормы на тепло, электричество и газ, что было одним из условий получения очередного транша от Международного валютного фонда.





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04.05.2017 Первомай шагает по Украине Продолжается история Первомая – как и сотни лет тому назад, в Украине он снова отмечался как день борьбы трудящихся за свои права. ВО всех крупных и малых населенных пунктах Харьковщины – Балаклее, Чугуеве, Изюме, Первомайском, Сахновщине, Лозовой прошли митинги, шествия, состоялось возложение цветов. В самом Харькове коммунисты совместно с «Трудовой Харьковщиной», Союзом женщин-тружениц, Всеукраинским Союзом советских офицеров, а также горожане собрались на площади Советской Украины (ныне площадь Конституции), чтобы торжественно пройти к месту первой маевки, состоявшейся в Харькове в 1900 году и ознаменовавшей политическое пробуждение пролетариата. Это было первое массовое политическое выступление рабочих в России. Ныне трудящиеся вышли с требованиями прекратить братоубийственную войну на востоке страны, за сохранение прав трудящихся на достойную работу и зарплату, за счастливую жизнь и процветание Украины!

Однако профашистский режим не смог допустить таких вольностей в «незалежной и демократичной державе», прислав для устрашения участников Первомайской демонстрации проплаченных неофашистских оборванцев, скандировавших «Комуняку на гілляку!», «Бандера – наш герой!» и оголтело бросавшихся на демонстрантов и красные флаги. Их целью было сорвать мероприятие. Но, несмотря на угрозы и попытки уничтожить плакаты, колонна двинулась по запланированному маршруту. На месте первой харьковской маевки состоялся митинг и были возложены цветы к памятному знаку.



ТАКЖЕ и в Виннице радикалы неонацистской организации «С14» напали на первомайское шествие. Они выбрали в качестве жертвы пожилых людей, вырывали из рук красные флаги и транспаранты с надписями «За социализм» и «Фашизм не пройдет». Судя по кадрам с места событий, ветераны не растерялись и дали достойный отпор нападавшим.

Возложить венок к мемориальной доске братьям Валдаевым пришли коммунисты Казатина – крупного железнодорожного центра на Виннитчине. Михаил Леонтьевич и Василий Леонтьевич Валдаевы в декабре 1905 года руководили стачкомом рабочих депо станции Казатин-1 и были расстреляны царской жандармерией.

Затем небольшая колонна коммунистов прошла к центральной площади, где стоял памятник Ленину, чтобы возложить цветы. Члены КПУ выразили недовольство социальной несправедливостью, царящей в стране, повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги, высокими ценами и мизерными зарплатами и пенсиями. Было подчеркнуто, что с разрушения памятников Ленину Украина стала на путь окончательной потери независимости и оказалась на грани распада.

Но так не может продолжаться вечно. Никто не властен запретить мирным людям труда отстаивать свое право на лучшую жизнь. Лозунги – «МИР! ТРУД! МАЙ!», с которыми трудящиеся выходят на майские акции протеста, наполнены глубоким смыслом. Мирный труд и мирная жизнь составляют основу счастья любого человека. Именно поэтому главными требованиями, обращенными к власти, являются требования мира, искоренения безработицы, обеспечения достойной оплаты труда.



НЕСМОТРЯ на обнародованное 30 апреля решение городских властей о запрете массовых мероприятий 1-2 Мая, в Николаеве состоялось не только шествие по главной улице города, но и митинг у здания облгосадминистрации. Первомайское шествие обошлось без провокаций и попыток радикалов его сорвать. Сотни участников собрались у пересечения проспекта Ленина (Центральный) и улицы Советской (Соборной). Перед началом шествия развернули два полноразмерных красных флага и двинулись по центральной улице. В колонне можно было рассмотреть и флажки Компартии – правда, работники полиции попросили их спрятать. Среди митингующих были представители Рабочей партии, Коммунистической партии, «Нової держави», профсоюзные и общественные деятели. Присутствовали на митинге и представители Запорожского казачества, руководители ветеранских организаций, профсоюза военнослужащих. В этот же день в Николаеве в парке «Лески» представители Компартии Украины и партии «Нова держава» возложили цветы к памятнику Красным маевщикам, рабочим Николаева – участникам первых маевок.



СОХРАНЯЯ верность традициям, Запорожская областная организация КПУ активно включилась в волну протестных акций, посвященных дню классовой борьбы – 1 Мая. В области состоялись акции протеста, демонстрации, митинги, маевки. На акциях протеста в защиту социальных прав трудящихся участники принимали воззвания и резолюции, направленные на защиту интересов рабочего класса. К мероприятиям присоединились представители профсоюзов, общественных организаций. Под руководством областного и городского комитетов КПУ прошел протестный митинг-маевка, на котором выступили первый секретарь Запорожского обкома КПУ Алексей Бабурин, поэт-активист Петр Колосков, другие коммунисты и беспартийные.



НА ЗАПАДЕ страны львовские коммунисты 1 Мая 2017 года почтили память жителей города, погибших в борьбе с капиталом за жизнь, достойную человека труда, против произвола и беззакония со стороны власти в отношении трудящихся.

В центре города на стене Ратуши (Львовской мэрии) сохранился памятный знак, посвященный проведению первого на территории современной Украины Первомайского выступления трудящихся в справедливой борьбе за свои права, прошедшего во Львове 1 мая 1890 года. Коммунисты возложили цветы у дорогого им памятного знака.



МИТИНГ, посвященный Дню международной солидарности трудящихся, состоялся в Парке партизанской славы в Киеве. В акции приняли участие представители Компартии Украины, Организации ветеранов Украины, жители столицы. В митинге участвовали А. Л. Ком­нацкий – первый секретарь горкома партии; Н.А. Кухарчук – первый заместитель председателя ЦКК КПУ; В.С Пустовойтов – заведующий идеологическим отделом ЦК КПУ; В.М. Сокерчак – заместитель председателя ЦКК КПУ, Амар Аль-Анни, секретарь Киевского горкома КПУ. Первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Симоненко в Житомире принимал участие в Первомайском митинге под лозунгом «Нет – тарифному геноциду!»

В своем выступлении он подчеркнул острую необходимость радикальных изменений в стране, особо отметив антинародный характер правящего режима – насквозь коррумпированного и марионеточного.

Как заявил лидер коммунистов, большинство законов и решений, принимаемых сегодня властью, касаются не улучшения жизни трудящихся, не реальной помощи бедным, не создания рабочих мест, а направлены на поддержку войны, на раздувание русофобии и углубление фашизации, (возведенных в ранг государственной политики), на неукоснительное выполнение губительных требований МВФ, на ухудшение жизни пенсионеров.

Симоненко обратил внимание на то, какие титанические усилия прилагают дорвавшиеся до власти национал-радикалы, чтобы лишить украинский народ исторической памяти. Например, с каждым днем набирает обороты политика правящего режима на уничтожение памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Первомайские акции прошли практически во всех областях Украины.

Соб. инф.

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