04.05.2017

УКРАИНА

• Еще один кредит взваливает на свои плечи Украина: Всемирный банк одобрил решение предоставить ссуду на сумму 150 миллионов долларов для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, ориентированных на экспорт.

• На границе материковой Украины с Крымским полу­островом, у контрольного пункта въезда-выезда «Каланчак» построена стационарная бетонная плотина, которая перекрыла поступление воды в Крым, сообщает ТСН. Сооружение возвели за год, потратив около 35 миллионов гривен. Работы по обустройству дамбы продолжаются.

• В Мироновском районе Киевской области объявлен карантин в радиусе трех километров от свинофермы, где выявлено заболевание животных африканской чумой, сообщает «ЛІГАБізнесІнформ».

• Прогноз роста украинского ВВП в 2017 году ухудшен с 2,5 процента до двух процентов, информирует Международное рейтинговое агентство Fitch. Кроме того, отмечается, что в рейтингах Украины «наблюдается слабая ликвидность, высокая долговая нагрузка и структурные недостатки, связанные со слабым банковским сектором, геополитическими и политическими рисками».

• За два года Украина потратила более 10 миллионов долларов на международные суды с Россией, сообщает портал «Зеркало недели». Такая сумма была выплачена за услуги иностранным юристам. В бюджете-2017 на эти цели предусмотрено уже 152,2 миллиона гривен.

ЗА РУБЕЖОМ

• В здании Собрания Республики Македония найдено самодельное взрывное устройство, сообщает газета «Нова Македония». Бомбу обнаружил охранник. Расследуют инцидент сотрудники отдела по борьбе с терроризмом.

• Китай вновь заявил, что выступает против развертывания системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее и призвал немедленно остановить такие действия, сообщает Reuters. «Пекин утверждает, что радар может быть использован для шпионажа над китайской территорией, несмотря на заверения Вашингтона, что он используется только для обороны».

• В Латвию прибыли военные инженеры из Канады для строительства базы канадского батальона НАТО. Формирование батальона должно полностью завершиться в июле-августе нынешнего года. Численность группировки составит около тысячи человек. Помимо канадских военных, в ее состав войдут военнослужащие из Албании, Испании, Италии, Польши и Словении, сообщает радио «Свобода».