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Главная / НОВОСТИ ЖИЗНИ / Пам’яті Бориса Олійника

04.05.2017 Комуністи України глибоко сумують з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті видатного поета-комуніста, знакової постаті України кінця ХХ – початку ХХІ століття, Героя України, дійсного члена Національної академії наук України Бориса Ілліча Олійника. Наше суспільство втратило свого вірного сина, все життя якого, неперевершений талант митця, помножений на мудрість і почуття великої відповідальності, були присвячені возвеличенню свого народу, його ратних і трудових подвигів. Син комуніста-фронтовика, який загинув під час Великої Вітчизняної війни у боях з гітлерівськими загарбниками, син війни він свято поважав воїнів Радянської Армії, які врятували рідну Вітчизну і людство від фашизму.

Борис Ілліч Олійник – автор більше 40 книг, які друкувалися в усіх республіках Радянського Союзу і багатьох країнах світу, органічно поєднував поетичну творчість з безпосередньою участю у великих справах свого народу, поділяючи радість героїчних звершень і гіркоту невдач.

Він одним із перших побував у Чорнобилі, звідки вів передачі про страшну трагедію для Центрального і Українського телебачення.

Коли авіація НАТО піддала варварським бомбардуванням Федеративну Республіку Югославію, її столицю – Бєлград, Б.І.Олійник був там, на мостах Дунаю. Йому належить велика особиста заслуга в тому, що цьому злочину Верховна Рада України дала принципову оцінку.

Коли співставляєш унікальний творчий доробок Бориса Ілліча, його внесок у розвиток вітчизняної літератури і культури в цілому з подвижницькою діяльністю в Українському фонді культури, який він очолював від часу створення у 1987 році до своєї кончини, чи в якості секретаря правління і секретаря парткому Спілки письменників України і секретаря Спілки письменників СРСР, на посаді голови парламентського Комітету у закордонних справах і керівника делегації Верховної Ради України в Парламентській Асамблеї Європи, керівника Комітету з присудження Шевченківськоі премії, то важко сказати, що переважало в його особі – талановитий поет чи мудрий державний і громадський діяч. Його патріотизм виявлявся у непохитній принциповості поглядів і вчинків, у постійній невтомній праці заради людей і своєї країни. Всім життям він стверджував вірність словам, якими раз і назавжди визначив свою долю і громадську позицію: «Я – комуніст. І цим усе сказав».

Коли в 1991 році, після антисоціалістичного перевороту, кравчуківський режим незаконно, порушивши Конституцію, заборонив Комуністичну партію України, Б.І.Олійник був у перших рядах тих, хто боровся за відновлення чесного імені партії і добився відновлення її легальної діяльності.

У цей скорботний час комуністи України разом з усіма патріотами України поділяють з родиною Бориса Ілліча всю глибину непоправної втрати.

Світла пам’ять про Бориса Ілліча Олійника назавжди збережеться в наших серцях.



Президія Центрального Комітету Комуністичної партії України 30 квітня 2017 року

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