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В Украине с 1 мая 2017 года по решению Кабмина снижены социальные нормы на тепло, электричество и газ, что было одним из условий получения очередного транша от Международного валютного фонда.





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Главная / НОВОСТИ ОБЩЕСТВА / На «святом» наживаются

04.05.2017 Грабят! Давно известно, что «питие определяет сознание». А поскольку в наше стране сознание растет невиданными темпами, то ими же должно определяться и питиё. Вот на этом и решило в очередной раз поживиться родное государство. Украинцев ожидает значительное повышение цен на водку. Уже в ближайшие месяцы она подорожает в среднем на 10 гривен за бутылку.

ДЕЛО в том, что с 1 января в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой в декабре Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс в отношении обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений». Согласно ему, с

1 марта ставки акцизного налога на алкогольные напитки повысились на 20 процентов. Теперь размер акциза составляет 126,96 гривны за литр стопроцентного спирта. Напомню, после последнего повышения в марте 2016 года сразу на 50 процентов он составлял 105,8 гривны за литр.

Но и это еще не все. В дополнение к повышенным акцизам о двухэтапном повышении цен заявил государственный производитель спирта ГП «Укрспирт». С января цены на спирт выросли на 10,6 процента, а с марта – еще на восемь процентов. В абсолютном значении стоимость спирта класса «Люкс» с 285 гривен за декалитр повысилась до 315 гривен. Естественно, это в первую очередь ударило по производителям водки, главным компонентом которой является спирт.

Поэтому ассоциация «Укрводка» с радостью поддерживает инициативу Министерства экономического развития и торговли о пересмотре минимальных розничных цен (МРЦ) на водку на 14,3 процента – до 79,9 гривны за пол-литровую бутылку.

На фоне постоянного роста доли нелегального рынка (сегодня уже более 50 процентов) минимальные цены должны быть увеличены максимально быстро, поскольку это инструмент борьбы с нелегальным оборотом алкогольных напитков и индикатор полноты уплаты налогов в государственный бюджет, считают в ассоциации.

По ее информации, пересмотр МРЦ правительством в 2016 году был одним из самых сложных и длительных из-за сопротивления со стороны производителей нелегальной продукции. В итоге в 2016 году производство водки в Украине сократилось на 13 процентов по сравнению с показателем 2015 года.

А вот уже некоторые цифры этого года. В январе производство водки по сравнению с декабрем 2016 года сократилось на 19,3 процента. Производство солодового пива (без пива безалкогольного и с содержанием алкоголя менее 0,5 процента) в январе 2017-го в годовом исчислении сократилось на 11,6 процента – до 7,2 миллиона декалитров, а в месячном – на 44,7 процента. Производство коньяков и бренди в январе уменьшилось на 1,1 процента по сравнению с январем 2016 года – до 156 тысяч декалитров, а по сравнению с декабрем 2016 года – на 65,1 процента.

Кстати, «Рабочая газета» еще в прошлом году прогнозировала подобную ситуацию. Писали мы и об уходе производства горячительных напитков в тень, а то и вовсе в подполье, и о риске возрастания отравлений некачественным продуктом. Теперь имеем все это в наличии. Следовательно, и нынешнее подорожание лишь усугубит эти последствия. Подтверждает наш дилетантский, но логичный вывод профессионал – глава ассоциации «Укрводка» Владимир Остапюк. «Рынок скатывается в тень, растет количество жертв от отравлений суррогатом. После повышения акцизов на 20 процентов доля нелегального рынка вырастет с 50 до 65 процентов», – заявил он агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, ассоциация разочарована решением парламента о повышении акциза на 20 процентов, ведь изначально в парламенте обсуждалась возможность роста на 12 процентов. «Такое повышение произошло, несмотря на решение профильного комитета, который экономически обосновано предлагал по всем категориям алкогольных напитков повышать ставку на уровень инфляции – 12 процентов – и тем самым получить дополнительные поступления в госбюджет», – сказал Остапюк.

При этом он уточнил, что с 2014 года ставка акциза на крепкий алкоголь выросла на 115 процентов, при этом поступления в бюджет остались на прежнем уровне – 5,9 миллиарда гривен – и не растут.

«В 2016 году планировали дополнительно собрать три миллиарда гривен за счет повышения акциза в марте на 50 процентов. В итоге собрали чуть более 250 миллионов. Неужели этой простой математики недостаточно, чтобы понять: увеличение акцизов на водку как инструмент исчерпал себя в части наполнения бюджета», – считает эксперт.

Тут позволю себе с ним не согласиться. Бюджет за счет повышения акциза вполне можно было бы наполнить. Мешает этому густая «тень». А рынок алкоголя в Украине находится в тени, потому что правоохранители бездействуют и «крышуют» нелегалов. Об этом в комментарии УНН сказал член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Михаил Головко.

«Власть этим не занимается, право­охранители это лоббируют и «крышуют». У нас действительно есть контрабанда на границе, у нас правоохранительная система не борется с этим, а возглавляет это все», – подчеркнул он.

Так что повышение МРЦ до 80 гривен за поллитровку привлечет еще больше сознательного населения к занятию украинским народным видом спорта – самогоноварению. Это в свою очередь может активизировать работу доблестной полиции.

Вот только маленькая закавыка. Раньше преследование за самогоноварение было вполне обоснованным в связи с государственной монополией на производство спиртных напитков. Но нынче-то производство оказалось в частных руках. Так чем же тогда отличается владелец завода от сельского самогонщика?

Хотя нам уже не привыкать, что в Украине закон – это палка о двух концах. Один, который держат в мягкой ладошке – для панов, а второй, которым бьют, – для всех остальных.

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