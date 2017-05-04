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04.05.2017 Советы юриста Когда люди, облеченные высшей властью, сами грубо нарушают закон, их пример негативно воздействует на рядовых граждан, особенно на молодежь. Письма на эту тему комментирует юрист Григорий НЕСТАЙКО.

«Мой внук Яша в школе обидчикам спуску не дает. Хоть и сам часто приходит домой с синяками, но сдачи дает даже старшеклассникам. Зять Яше объясняет, что кулак – не довод, что свою правоту надо доказывать словами. «Будешь драчуном – в тюрьму попадешь!» – как-то пригрозил Яше отец. А парень в ответ: «А как же депутаты? Вон какие классные драки показывают по телеку из Верховной Рады! Мне больше всего понравилось, как депутат Парасюк ногой врезал по голове какому-то дядьке. Я этот прием перед зеркалом отрабатываю, хочу применить в драке». Отец растерялся. И в самом деле, какой смысл прививать молодежи высокие нравственные принципы, если они видят, как депутаты грубо попирают закон? Может, закон разрешает нардепам драться друг с другом? А какое наказание за драку предусмотрено для рядовых граждан?»

Леонид Моисеевич К. Николаевская область.



«НЕТ такого закона, который бы разрешал народным депутатам устраивать драки в парламенте, сквернословить, оскорблять других людей. Закон Украины «Про статус народного депутата України» в части 3 статьи 1 предусматривает, что «при виконанні своїх повноважень народний депутат керується Конституцією України, законами України та загальновизнаними нормами моралі». В Статье 8 ЗаконаУкраины «Про статус народного депутата України» говорится: «У своїй діяльності народний депутат повинен дотримуватися загальновизнаних норм моралі; завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів, службових та посадових осіб і громадян; утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу».

Как видите, нет у нардепов особых прав по поводу рукоприкладства. Своим аморальным поведением некоторые депутаты дискредитируют Украину в глазах мирового сообщества, подрывают у народа доверие к власти. Как должен вести себя народный избранник, сказано в Кодексе парламентской этики, но, к сожалению, не все парламентарии его соблюдают. Мое мнение таково: перед законом все равны, и за драку в парламенте нардеп должен нести такое же наказание, как и рядовой гражданин. В результате драки у потерпевшего появляются телесные повреждения, которые по степени тяжести делятся на легкие, средней тяжести и тяжкие. После побоищ в стенах Верховной Рады некоторым депутатам были нанесены телесные повреждения легкие и средней тяжести. Статьи 125 и 122 Уголовного кодекса Украины за эти правонарушения предусматривают штраф, исправительные работы и лишение свободы на срок до трех лет. Депутатам же все эти « боксерские шалости» сходят с рук. Люди смотрят на такой парламент и делают вывод, что в обществе действует не сила закона, а закон силы. Эта ситуация негативно воздействует на молодежь, морально разлагая ее, делая агрессивной. Последние события в Чернигове, где группа школьниц средь бела дня до полусмерти избили 14-летнюю девочку, заставляют задуматься над тем, что ждет Украину».



«Багато часу проводжу біля телевізору, дивлюся політичні шоу і дивуюсь, як брутально поводяться деякі «народні обранці». Перебивають один одного, лаються, використовують погані слова, за які я сварю своїх онуків. Депутатів, напевне, в дитинстві погано виховувавали, тому і маємо парламент, де бійки та чвари – буденна справа. Проте це вина виборців, а не тільки депутатів. Чи є в Україні якесь покарання за словесні образи, чи цю статтю в Кримінальному кодексі вже відмінили, враховуючи обставини війни в Донбасі?»

Сергій Іванович Т. Черняхів, Житомирська область.



«УВАЖАЕМЫЙ Сергей Иванович! Статья 126 Уголовного кодекса Украины за клевету и оскорбление, имеющие целью унизить честь и достоинство личности, предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ на срок до одного года или общественного порицания. К сожалению, в пылу политических баталий публичные люди порой забывают об элементарных правилах поведения, не учитывают, что за ними следит вся страна, их манеру поведения копируют. По их словам и делам люди судят о власти, обо всей Украине. Депутатам сходит с рук многое, за что простого человека осудили бы. Если мы хотим оправдать свою невоспитанность, всегда можно сослаться на некоторых нардепов, но я считаю, что интеллигентный человек не должен так делать: пусть кто-то поступает дурно, но это не значит, что и я тоже так буду делать».

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