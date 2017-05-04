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В Украине с 1 мая 2017 года по решению Кабмина снижены социальные нормы на тепло, электричество и газ, что было одним из условий получения очередного транша от Международного валютного фонда.





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Главная / ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ / Первомай в Днепропетровске

04.05.2017 Первого мая рабочий Днепропетровск не испугался и вышел на свой праздник – День солидарности трудящихся в борьбе за свои права. ВОЗМОЖНО, именно эта весна станет первой весной левого движения, просыпающегося после двухлетней зимы политических преследований со стороны власти и физического давления со стороны неонацистов. Нет, власть осталась на тех же позициях непримиримой борьбы с людьми труда и особенно с теми, кто их защищает. По-прежнему праздник под угрозой запрета, а левые – под угрозой репрессий в государстве, появившемся на месте Украины три года назад. Изменения касаются самих левых, которые все-таки смогли хотя бы в этот день объединить свои силы и открыто, с красными флагами выйти на протест.

В этот раз объединенная колонна коммунистов, социалистов, независимых профсоюзов и других левых общественных организаций прошла по центральной улице бывшего Днепропетровска – бывшему проспекту Карла Маркса. Они вышли, чтобы выразить свой протест против нового рабского Трудового кодекса, против ограбления населения через убийственные тарифы на газ, тепло и электричество и против тоталитаризма, в который скатывается современная Украина.

Колонна трудящихся и представителей левых партий c красными и черными флагами прошла от памятника Валерию Чкалову до бывшей центральной площади Ленина, где состоялся митинг-протест. На транспарантах надписи: «Голосовать за мошеннический Трудовой кодекс могут только мошенники!», «За невыплату зарплат – уголовная ответственность» и «Хватит капитализма!» В акции приняли участие около трехсот человек – рекордное количество для нашего города за последнее два года. Хотя, конечно, сказать о том, что левое движение оправилось от удара, нанесенного три года назад, явно преждевременно.

«Уровень классовой борьбы и уровень влияния левых в обществе, к сожалению, такой, как он есть, – достаточно низкий, – сказал секретарь Днепропетровского обкома КПУ Андрей Бондаренко. – Это, конечно, с одной стороны, плохо, но с другой – есть и положительные моменты. Именно сейчас мы находимся на «низком старте», в точке, с которой мы начнем набирать силу. В этом году людей пришло гораздо больше, чем в прошлом. Лозунги, с которыми мы выходим, уже воспринимаются обществом как само собой разумеющееся, они не вызывают отторжения у подавляющего количества населения. А люди, которые сегодня, несмотря ни на что, все-таки пришли на акцию, уже готовы бороться. Дальнейшее во многом зависит от того, какую позицию примут и что в дальнейшем будут делать лидеры независимых профсоюзов. Смогут ли они оказать социальное давление на власть. Пока над нами еще смеются обыватели и проправительственные СМИ, повторяя на своих страницах и в репортажах уже навязшие в зубах штампы про «осколки СССР», про «старое поколение ностальгирующих» и так далее. Пусть пока посмеются. Но уже сейчас ощущается, что левое движение идет на подъем, пройдет совсем немного времени и власть тоже почувствует, что классовая борьба выходит на иной уровень. Всем хорошо известно, что хорошо смеется тот, кто смеется последним».

Демонстрация протеста, посвященная Дню солидарности трудящихся, прошла мирно и без каких-либо значимых эксцессов и провокаций.

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