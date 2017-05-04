04.05.2017

Детский театр

«Актерское мастерство не является притворством, это в первую очередь умение пропустить через свою душу различные эмоции, владеть ими не только на сцене, но и в жизни», – говорит преподаватель актерского мастерства Одесской детской театральной школы Федор Ткач.

Завоевали Гран-при Минского фестиваля

В ЭТОМ году Федор Федорович готовит к выпуску очередную группу. Будучи человеком энергичным, он буквально бурлит на занятиях, показывая, как следует сыграть тот или иной этюд. А поскольку Ткач считает, что театр в жизни его воспитанников должен присутствовать сегодня, сию минуту, то выпускная группа получила название учебный театр «Ту-154». В конце марта «Ту-154» завоевал Гран-при IV Минского международного детского театрального фестиваля «Крокі». «Этой награды мы были удостоены за спектакль «Чудо чудесное» по мотивам произведений «Ночь перед Рождеством» Николая Гоголя и «Конотопская ведьма» Григория Квитки-Основьяненко, – говорит Федор Ткач. – Организаторами театрального форума «Крокі» являются главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома и минский Новый драматический театр. В фестивале участвуют начинающие актеры – учащиеся школ и студий из Беларуси, Литвы, Польши, России, Украины, Эстонии».

За плечами у Федора Федоровича режиссерское отделение Одесского культурно-просветительного училища и режиссерский факультет отделение Киевского государственного института культуры, режиссерский факультет. Длительное время был актером и режиссером одесских команд КВН, режиссером-постановщиком одесской «Юморины», возглавлял театральные коллективы ряда учебных заведений, был актером и администратором театра-студии «Оптимист», двенадцатый год работает в Одесской театральной школе. Он член Национального союза театральных деятелей Украины, является преподавателем высшей категории, «Відмінником освіти України».

Выбирают творческие профессии

ПРИДЯ в школу, Ткач стал сценаристом и режиссером праздника «Посвящение в искусство», который проходит в октябре. «Во время таких праздников, – отмечает Федор Федорович, – мы обязательно уделяем внимание и самым маленьким ученикам. Ведь в рамках школы действует отделение раннего развития «РаФАМАН», на котором у детей с пяти лет развивают фантазию, ассоциативное мышление, актерские навыки. Деткам в игровой форме преподают такие предметы, как театральная игра, культура речи, ритмика, вокал, музыкальная грамота и слушание музыки».

Во время занятия в «экипаже»

«Ту-154» окрепла детская влюбленность в театр у Михаила Ганева и Григория Наумова. Они решили поступать в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. «От обычных драмкружков и студий, – говорит Михаил Ганев, – нашу школу отличает четкая специализация. Здесь мы получили навыки актерского мастерства, сценической речи и сценического движения, вокала и хореографии, познакомились с историей театра и общей историей искусств. Многое дает и участие в спектаклях «Ту-154», которые мы показываем на различных сценических площадках Одессы. Возможно, не все из нас станут артистами, но учеба в театральной школе помогает каждому контролировать свои эмоции, уметь отстаивать свою точку зрения, не теряться в конфликтных ситуациях со сверстниками».

…Более трети выпускников Одесской театральной школы, которая в прошлом году отметила двадцатилетие, связывают свое будущее с творческими профессиями.



Одесса.