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Главная / НОВОСТИ СПОРТА / Едва не подсобили казахам

04.05.2017 Хоккей Прощальный матч чемпионата мира в Дивизионе А1 сборная Украины играла с командой Южной Кореи. ПЕРЕД заключительным днем чемпионата мира было уже ясно, что сборные Венгрии и Украины займут пятое и шестое места соответственно. Наша команда, как следствие, в следующем году выступит в более низком Дивизионе B1. Призрачные шансы на выход в Высший дивизион чемпионата мира имели поляки. Для того чтобы все получилось, им необходимо было обыграть Австрию и надеяться на победу Венгрии над Казахстаном. Последнему же, наоборот, нужен был только выигрыш и потери очков австрийцами либо корейцами. А вот сборным Австрии и Южной Кореи нужно было просто выиграть свои матчи.

В первом поединке сборная Казахстана довольно уверенно контролировала события на ледовой арене, ведя в счете (2:0) до 18-й минуты третьего периода. Однако за 120 секунд до финальной сирены венгры сумели сократить разрыв до минимального, после чего заменили вратаря шестым полевым игроком, за что и поплатились пропущенной шайбой в пустые ворота – 1:3.

А вот поляки надежды, возлагаемые на них казахами, не оправдали, вчистую уступили австрийцам с довольно неприличным счетом – 0:11. Таким образом Австрия заняла первое место и спустя два года вернулась в элиту.

На нынешнем чемпионате наш последний соперник стал, пожалуй, главным открытием турнира. Сделав задел на старте в матче с Казахстаном и добыв победу над Венгрией и Польшей, корейцы неожиданно были разгромлены Австрией.

Лучшим достижением корейцев доселе являлось третье место на ЧМ (A1) в 2011 году. И четыре из пяти последних сезонов южнокорейцы провели в том же дивизионе A1, в то время как украинцы были вынуждены дважды пробиваться обратно из третьего эшелона мирового хоккея. До этого в истории нашего очного противостояния числилась только одна игра – на ЧМ-2014 в дивизионе A1 (победа сборной Украины – 8:2).

Первый период прошел примерно в равной борьбе. С учетом того, что как обычно мы два раза не смогли реализовать численное преимущество. Как и в предыдущих матчах, соперники превзошли нас по количеству бросков. В общем, за счет «морально-волевых» и надежной игры Захарченко сборная Украины сумела не уступить. Вторая треть встречи также получилась равной, хотя счет открыли игроки сборной Кореи. Отыграться нам удалось за счет индивидуального мастерства Бабинца – 1:1. И в стане болельщиков сборной Казахстана вспыхнула надежда. Не угасала она еще долго. Весь третий период чашу весов ни одна из противоборствующих сторон так и не могла склонить в свою сторону.

За овертайм подопечным Савицкого можно ставить твердую пятерку. Начали в меньшинстве, но выстояли. Хотя, напомню, абсолютно ничего с турнирной точки зрения им не нужно было. Корейцы за пять минут дополнительного времени нанесли восемь бросков в створ ворот Захарченко – столько же, как и за весь третий период. Эдуард потянул все и, к слову, в очередной раз был признан лучшим игроком сборной Украины.

Ну а затем была серия буллитов – первая и последняя на киевском турнире. Корейцы реализовали два броска из трех, а украинцы – ни одного. Таким образом, наш последний оппонент впервые в своей истории завоевал право в будущем году сыграть в элитном дивизионе.

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