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04.05.2017 Таланти юних На славній козацькій землі з великим успіхом відбувся II Всеукраїнський конкурс баяністів-акордеоністів «Баянне коло на Запоріжжі». Протягом трьох днів на базі комунального закладу «Запорізьке музичне училище імені Платона Майбороди» Запорізької обласної ради понад 100 обдарованих дітей та молоді з різних куточків України змагалися між собою на краще виконання різноманітних музичних творів.

ПОТУЖНИМ камертоном для учасників конкурсу став концерт голови журі, народного артиста України, професора кафедри народних інструментів національної музичної академії імені П.Чайковського, художнього керівника квартету баяністів імені М.Різоля при Національній філармонії України Сергія Грінченка, який зачарував залу своєю віртуозною грою на акордеоні під час урочистого відкриття музичного свята. Конкурсантів та глядачів тепло привітали ініціатор проекту – відомий в Україні баяніст-виконавець, педагог, керівник квінтету «Містерія», лауреат міжнародних конкурсів, директор цього музичного училища, заслужений працівник культури України Сергій Пелюк, представники обласної ради та облдержадміністрації, члени журі.

Конкурс проводиться з метою збагачення та розвитку традицій інструментального мистецтва, розширення спектру музичних напрямів, стилів і шкіл академічного й естрадного музичного виконавства в Україні, популяризації європейської та світової класики, кращих музичних зразків композиторів-сучасників у творчості дітей, юнацтва, молоді, а також виявлення і підтримки обдарованих виконавців, створення умов для піднесення художнього рівня й удосконалення виконавської майстерності, виховання естетичного смаку, задоволення потреб самореалізації та спілкування молоді за творчими інтересами, формування інтелектуальної й художньої самосвідомості молодих музикантів. Конкурс став чудовим місцем обміну досвідом з питань педагогіки та виконавської майстерності, репрезентації міста Запоріжжя як культурного центру європейського простору. Баянна школа Запоріжжя заслужено вважається однією з найкращих в Україні.

Завдання конкурсу було поділено на вікові групи (від шестилітніх початківців шкіл естетичного виховання до студентів коледжів, музичних академій, концертних виконавців та викладачів) відповідно до вимог, які до снаги обдарованим, талановитим і працелюбним, наполегливим у навчанні виконавцям. «Це додає нашому конкурсу пікантності, адже позмагатись у виконавській майстерності й показати себе можуть усі бажаючі, незважаючи на вік, – зауважив Сергій Пелюк. – Музичний форум баяністів і акордеоністів дає можливість мешканцям регіону й нашим гостям почути, як звучать ці завжди сучасні інструменти. Неабиякої цінності додає авторитетне журі, до складу якого запрошено відомих виконавців і викладачів – представників баянно-акордеонної творчості: професорів, заслужених діячів мистецтв, членів Національної спілки композиторів України, провідних викладачів із Києва, Одеси, Харкова, Львова, Запоріжжя».

Планувалося, що в день закриття конкурсу естафету підхоплять учасники арт-перформансу «Баянне коло на Хортиці», який відбудеться за участю всіх конкурсантів-учнів початкових спеціалізованих шкіл, студентів-музикантів, викладачів на оглядовому майданчику музею історії Запорозького козацтва на острові Хортиця. На жаль, погода внесла корективи. Та все ж це дійство відбулося в музучилищі, де на великій сцені оновленого залу оркестр у складі майже 100 баяністів та акордеоністів із залученням трубачів і виконавців на тулумбасах виконав «Запорозький марш» композитора Євгена Адамцевича, який є візитівкою славетного краю. А потім відбулось урочисте нагородження переможців і призерів конкурсу. Кожен із них отримав диплом і пам’ятну медаль, а переможці ще й грошові премії. Гран-прі нинішнього року виборов студент-баяніст Національної музичної академії імені П.Чайковського Андрій Бідний. Свято музики завершилося чудовим гала-концертом переможців. Щирими оплесками глядачі й учасники конкурсу нагородили традиційного спонсора музичного форуму депутата Запорізької міськради, директора будівельно-господарського гіпермаркету «Епіцентр» Олександра Константинова.



Запоріжжя.

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