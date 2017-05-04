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04.05.2017 Главной темой в обсуждении 27-го тура стала работа судейских бригад. Особенно в матче «Звезда» – «Карпаты». ПО МНЕНИЮ экс-форварда львовян Степана Юрчишина, арбитр поединка Сергей Березка допустил грубые ошибки, повлиявшие на результат.

«Этот бардак уже достал! Сколько можно так судить! – эмоционально отреагировал Юрчишин. – Как минимум, две грубые ошибки привели к тому, что «Карпаты» проиграли. Я не говорю о ситуации, где можно принимать решения 50 на 50, но как можно давать пенальти в эпизоде с обычным столкновением, которых в каждом матче бывает по десятку, а то и больше? Как можно отменить полностью «чистый» гол, увидев офсайд, которого не было и в помине! Команда тренируется, работает, а в итоге все зависит от того, ошибутся судьи или нет. Не хочется верить, что к такому судейству причастна «Звезда». Но коль это все же имеет место, я бы посоветовал им лучше тратить средства на инфраструктуру клуба (не понимаю, как можно проводить матчи Премьер-лиги на поле с таким газоном?!) и на детскую футбольную школу».

Согласен с Юрчишиным по обоим эпизодам. Причем в случае с пенальти львовянин сначала чисто выбил мяч у соперника, а потом по инерции налетел на него и сбил с ног.

Наставник «Зари» Юрий Вернидуб был так возмущен действиями арбитра Евгения Арановского в матче с «Олимпиком», что даже отказался давать флеш-интервью и не явился на послематчевую пресс-конференцию. Дабы не наговорить лишнего.

Лично же у меня да, пожалуй, и у многих огромная претензия к судейской бригаде поединка «Шахтера» с «Александрией». Хотя бы в их благосклонном отношении к Бернарду. Уже на 11-й минуте он грубейшим ударом сзади по ногам вывел из строя Антона Шендрика, да и потом не раз отличался жестокой игрой. Это послужило поводом для замены бразильца. Но что интересно – он покинул поле, не имея от Ярослава Козыка даже предупреждения.

Честно говоря, матч в Харькове нельзя зачислить в актив «горняков». Знаковым он стал для статистики. Свой 250-й матч за команду провел вратарь Андрей Пятов, а единственный гол стал 1600-м за все время выступлений «Шахтера» в чемпионате Украины.

Но основная новость минувшей недели родилась на общем собрании участников УПЛ, где было принято решение о формате и план-календарь чемпионата сезона-2017/18.

Формат решено оставить таким же, как и в нынешнем сезоне. Единственное отличие в следующем: команда, занявшая 12-е место в чемпи­онате УПЛ, напрямую вылетает в Первую лигу, а команды, занявшие

10-е и 11-е места, сыграют в двухматчевом плей-офф со второй и третьей командами Первой лиги.

Напомню, что в этом году УПЛ напрямую покинут два клуба, замкнувшие турнирную таблицу.

Вскоре формат и план-календарь чемпионата УПЛ сезона 2017/18 будут направлены Исполкому ФФУ для дальнейшего утверждения.

Вот как прокомментировал это решение генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин: «Все, естественно, хотят, чтобы было 16 команд в чемпионате, но мы сегодня не готовы. Дай Бог, чтобы 12 осталось в нормальном виде, и мы продолжали играть. Все сконцентрированы на том, чтобы вернуть болельщиков на стадион. Это главный вопрос, вокруг которого все крутилось. Трансляторы говорят, что нужен формат, который поднимает посещаемость стадионов. Они говорят, что не могут показывать футбол, где вообще нет людей. Если человек включает телевизор и видит, что на трибунах никого нет, он просто переходит на другой канал или выключает телевизор. Поэтому нам нужно принять формат, который как-то искусственно поднимет интригу чемпионата.



Результаты матчей 27-го тура:

«Звезда» – «Карпаты» 3:2

«Ворскла» – «Сталь» 2:0

«Волынь» – «Днепр» 0:1

«Олимпик» – «Заря» 1:1

«Шахтер» – «Александрия» 1:0

«Черноморец» – «Динамо» 1:4



Расписание матчей 28-го тура:

5 мая

«Волынь» – «Ворскла» 19.00

6 мая

«Олимпик» – «Черноморец» 14.00

«Заря» – «Шахтер» 17.00

7 мая

«Сталь» – «Карпаты» 14.00

«Звезда» – «Днепр» 17.00

«Динамо» – «Александрия» 19.30

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