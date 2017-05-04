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04.05.2017 Ну и ну! Не перестает удивлять наше телевидение. Вот и первомайское утро началось для меня с «подарка». УТРОМ, делая зарядку, я включила телеканал «2+2», принадлежащий одному ярому патриоту Украины. Он (канал, а не патриот) транслировал старые советские мультики, правда, с украинскими титрами. Сначала я посмотрела «Чиполлино» по известной сказке итальянского коммуниста Джанни Родари, а потом «Тараканище» по Корнею Чуковскому. Первый снят режиссером Борисом Дёжкиным в 1981 году, а второй – Владимиром Полковниковым в 1963-м.

Но насколько же они актуальны в наши дни! И как узнаваемы персонажи!

В «Тараканище» – это бессловесная толпа, дрожащая перед ничтожеством. А в «Чиполлино» легко узнается нынешняя Укра­ина. Особенно эпизод, в котором принц Лимон гневно вещает согнанным на площадь овощам и фруктам (в переносном смысле слова):

– За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно!!! Поэтому вводится новый налог на осадки. За обыкновенный дождь – 100 лир, за проливной дождь – 200 лир, с громом и молнией – 300 лир.

Ничего не напоминает?..

Вот написала и испугалась: вдруг это прочтет «Минстець» и лишит канал лицензии, нанеся очередной удар по карману владельца. Хотя, подозреваю, они договорятся, и «2+2» вместо наследия москальско-советского прошлого станет показывать откровенную американско-немецко-японско-бразильско-шведскую порнуху. То-то подскочат доходы…

Скажете, закон не позволяет? Так это пока. Пока у нас полностью не угробят промышленность и аграрный сектор. Вот тогда и придется зарабатывать на воздухе.

Не случайно ведь руководитель Украинской федерации страхования Галина Третьякова предложила на полном серьезе легализовать в стране проституцию, наркоторговлю, игорный бизнес и продажу оружия. Это, по ее мнению, поможет наполнять средствами Пенсионный фонд.

Да что там пенсионный! По Третьяковой, такие нелегальные отрасли, как проституция, игорный бизнес и продажа марихуаны, в Украине хоть и незаконно, но работают. Но если все это легализовать, получится регулярно пополнять Государственный бюджет немалыми налогами.

Кстати, это не фейк и не бред сумасшедшего. Уже в следующем году, согласно требованиям МВФ, в Украине могут легализировать казино. В новом проекте меморандума о сотрудничестве с МВФ украинское правительство обещает отменить запрет на азартные игры до конца 2018 года. Наверно, вдохновилось примером Княжества Монако, бюджет которого в основном наполняет игорный бизнес.

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