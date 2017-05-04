04.05.2017

Горячая тема

В попытках чиновников уничтожить Покровскую общеобразовательную школу I–III ступеней жители Кинбурнской косы видят четкий интерес ловкачей, стремящихся завладеть территорией на побережье Черного моря в 2,4 гектара, принадлежащей этому учебному заведению.

Угроза «усечения» школы остается

В ТЕЧЕНИЕ многих лет летом в здании Покровской школы и других принадлежащих ей постройках имели возможность отдыхать семьи учителей из других регионов Украины. Полученные средства позволяли школе решать ряд проблем. Правда, в последнее время из-за сложной ситуации в стране желающих отдыхать здесь стало меньше. Но тем не менее жители Покровки считают, что кому-то хочется устроить здесь пансионат. В статье «И не дрогнула паршивая рука…» за 24 марта «Рабочая газета» подвергла критике действия властных чиновников Очаковского района, принявших решение о ликвидации в Покровской общеобразовательной школе I–III ступеней второй и третьей ступеней. Таким образом, из полноценной средней школы, где учатся дети с первого по 11 класс, сельская школа стала начальной. После вмешательства в ситуацию Министерства образования и науки Украины было запрещено старшеклассников Покровской школы возить на занятия в Васильевскую школу.

Очаковские чиновники этот приказ выполнили даже с небольшим перевыполнением: не только перестали возить детей в Васильевку, но и запретили подвозить в Покровскую школу детей из соседнего села Покровского, объединяющего ряд хуторов. «Тогда мы потребовали, – говорит Сергей Филиппенко, – чтобы детей с Покровских хуторов все же перевозили в Покровку. Там они пока учатся индивидуально. А чтобы началось полноценное обучение, нам предстоит еще добиться через суд отмены приказа отдела образования Очаковской районной госадминистрации о ликвидации в Покровской школе II–III ступеней».

Полицейские увели ребенка с занятий

ЖИТЕЛИ Кинбурнской косы считают дискриминационным введенный с

1 сентября прошлого года запрет на финансирование из государственного бюджета школ, в которых меньше 25 учеников (это не касается начальной школы). «Работники районо заявляют, – отмечает Сергей Филиппенко, – что в октябре прошлого года они во время проверки Покровской школы обнаружили только

24 личных дела учащихся. Но мы прекрасно знаем, что перед пересчетом в школе появились полицейские и увели одного ребенка с занятий. А на следующий день он снова появился в школе».

– Превратив Покровскую полноценную среднюю школу в начальную, – подчеркивает Филиппенко, – очаковские чиновники грубо нарушили Конституцию Украины, закрепляющую право детей на получение образования по месту жительства, а также закон об образовании, определяющий отдаленность и время проезда школьников до места учебы. В соответствии с разделом 2 пункта 2.4 Государственных санитарных правил и норм организации, содержания общеобразовательных учебных заведений, «разрешается размещение школ на расстоянии транспортной доступности: для учеников школ 1-й ступени – 15 минут (в одну сторону), для учеников школ 2-й и 3-й ступени – не больше 30 минут (в одну сторону). Максимальный радиус обслуживания учеников школ 2-й и 3-й ступени не должен быть больше 15 км; для учеников, которые проживают на расстоянии, больше максимально допустимых границ транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период непогоды, должен быть предусмотрен пришкольный интернат. А от Покровки до Васильевки – 22 километра. Поездки по бездорожью в оба конца отнимали у детей по три часа в день».

Повод для взрыва

К СОЖАЛЕНИЮ, судьба Покровской школы продолжает висеть на волоске. Так, сорвалась попытка местных общественников присвоить Кинбурнскому полуострову статус труднодоступной территории, который дает малокомплектным школам особые нормативы и дополнительные возможности для финансирования. В ответ они услышали из Киева: «О какой труднодоступности вы говорите, если за последние годы только в Покровке было роздано более 2,5 тысячи земельных участков». К этому числу сразу же сделал конкретную привязку в Фейсбуке Николаевский губернатор Алексей Савченко: «В течение четырех лет 2,5 тысячи участков было роздано на Кинбурнской косе работникам прокуратуры, правоохранительных органов, других ведомств. Не является ли это поводом для взрыва общественности?! Если не обращать на это внимание, если и дальше закрывать на это глаза, то для чего тогда работать, если на территориях, которые являются нашими заповедниками, являются нашим культурным наследием, нельзя навести порядок! Готовлю письмо в прокуратуру!»

Родители старшеклассников Покровской школы заявляют, что если бы местные власти по-хозяйски распоряжались землей полуострова, то денег бы хватило не только на содержание школы, но и на открытие здесь филиалов столичных институтов. Далеко не все граждане Украины знают, что имеют право получить от государства земельные участки на ведение сельского хозяйства, строительство дачи или садового домика. А вот очаковские чиновники, Покровский сельский голова Григорий Агафонов способствуют тому, чтобы на заповедной Кинбурнской косе успешно реализовали свое право на бесплатные участки полезные им люди.

«Причем полезные получают не по шесть соток, а по 10-25, – заявляют родители учеников. – Один ловкач даже умудрился оформить на себя и своих родственников участки общей площадью около 16 гектаров. И после всего этого чиновники, не стесняясь, заявляют нам, что нет денег на финансирование малокомплектных школ».



Николаевская область.