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Главная / НОВОСТИ ВЛАСТИ / Уважаемые соотечественники! Дорогие товарищи по борьбе!

28.04.2017 В нелегкие и смутные времена народ Украины встречает 1 Мая – Международный день солидарности трудящихся. Как и во время расстрела 1 мая 1886 года чикагских рабочих он вновь стал днем борьбы и протеста людей труда против капиталистического гнета, против урезания их социальных прав и свобод. Слова МИР, ТРУД, МАЙ как набат звучат в наших сердцах и зовут к протестной борьбе против существующего в Украине национал-олигархического режима.

Сегодня, как никогда, необходимо усилить борьбу за МИР, как на всей планете, так и в Украине. МИР нужен Донбассу, где продолжается брато­убийственная война, развязанная по указке мирового империализма и капитала.

Коммунисты Украины обращаются ко всем трудящимся, особенно к рабочим промышленных предприятий, во время первомайских акций протеста потребовать от президента, народных депутатов, правительства прекратить войну в Донбассе, немедленно реализовать протоколы Минских соглашений и не множить свои барыши на крови народа Украины, используя ненависть, злобу, страдания и людское горе.

Рабочие не должны убивать друг друга из-за прибыли олигархов. Рабочий рабочему в Донбассе с любой противоборствующей стороны не враг, а собрат по классу, такой же угнетенный и эксплуатируемый национальной буржуазией и мировым капиталом.

В наши дни, когда Украину бросили в болото дикого капитализма, солидарность всех тех, кто добывает хлеб насущный собственным ТРУДОМ – в заводском цеху, на крестьянской ниве, возле рыночного прилавка или за университетской кафедрой, – необходима как никогда.

Вчера трудящихся лишили права на достойную жизнь разграбившие страну олигархические кланы. Сегодня враждебные Украине силы, стоящие за президентом, буржуазной и националистической «оппозицией», пытаются расколоть страну, отнять у народа ПРАВО НА ТРУД, человеческое достоинство и превратить его в бессловесного раба.

Их не волнуют нужды рабочих, получающих гроши и пополняющих ряды безработных. Они оставляют без будущего нашу молодежь, которая, не имея возможности учиться и трудиться, убивает себя алкоголем и наркотиками. Им нет дела до беспризорных детей, выброшенных на улицу. Они безразличны к судьбам тысяч жертв банков, отдающих нажитое за кредиты, прозябающих в нищете стариков, к проблемам так называемых перемещенных лиц.

Под лозунгами «декоммунизации» правящий страной олигархический режим совместно со своими националистическими приспешниками клеветнически пытается вытравить из вашего сознания правду о советском прошлом, лживыми измышлениями о реформах и жалкими подачками лишает людей элементарных условий для полноценной жизни, практически осуществляет политику социального геноцида и террора против инакомыслящих, окончательно разворовывает общенародные богатства.

Это они хотят вместо нас решать, что мы должны думать, на каком языке говорить и с кем дружить. Они жаждут рассорить между собой народы, культуры, поколения. Они своими антинародными действиями опошлили форму народовластия – советы и пренебрежительно относятся к мнению громад. Они отдали страну под внешнее управление, что, по сути, лишает ее государственного суверенитета. Это из-за их марионеточной позиции внутреннюю и внешнюю политику страны определяют, а важнейшие государственные решения, в том числе кадровые, диктуют Соединенные Штаты Америки, Европейский союз, НАТО, Международный валютный фонд.

Так дальше продолжаться не может! Нас – миллионы, а их – кучка. За нами – правда, за ними – ложь. Сорвав национал-олигархический заговор, установив демократию в Украине, мы создадим надлежащие условия для успешной борьбы за построение общества ТРУДА и социальной справедливости!

Призываю всех работников наемного труда, пенсионеров, заработавших, но так и не получивших достойную пенсию за свой труд, молодежь, потерявшую сегодня социальные перспективы и гарантии для будущей успешной жизни, крестьян, у которых хитростью и обманом забирают последнюю опору – землю, бюджетников – педагогов, врачей, которые несут на себе огромную социальную ответственность, но стали нищими и не нужными государству, всех товарищей по борьбе к политическому пробуждению и в год

100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, в дни международной первомайской классовой борьбы трудящихся за свои политические и социально-экономические права и свободы с новыми силами, стойкой уверенностью, совместно в едином строю под лозунгами «Нет – социальному геноциду! Тарифы нас убивают!», «Нет – войне в Донбассе! Мир – народу Украины!» вместе с коммунистами выступить против продажной власти и их сторожевых псов – фашизма и украинского интегрального национализма.

Пролетарский МАЙ приближается! В Украине востребованы левые идеи социальной справедливости и социальной защиты от безудержного капиталистического гнета, от безумных реформ, проводимых по сценарию и под диктовку МВФ. В стране растет социальная напряженность, возникают очаги стихийной борьбы за права обездоленных и обнищавших людей. Коммунистическая партия Украины понимает свою ответственность перед трудовым народом. Сегодня она, несмотря на судебное преследование со стороны господствующего режима, продолжает оставаться единственной идеологической партией левой ориентации и продолжает настойчивую борьбу за освобождение рабочего класса и трудового крестьянства. Нас активно поддерживают в этой борьбе коммунистические, рабочие, левые партии стран Евросоюза и всего мира.

Идя навстречу Первомаю, коммунисты призывают наметившееся стихийное классовое народное движение переплавить в мощное и конструктивное левое движение трудящихся против государства олигархов и продажных чиновников. Олигархи уверены, что украинский народ всё стерпит, пока они будут зарабатывать очередные миллиарды. А коммунисты уверены, что терпению народа пришел конец. Главное сегодня – чтобы каждый понимал: победить мы сможем только в совместной борьбе, объединившись вокруг лозунгов коммунистов, вокруг нашего Красного знамени. Когда народ вооружен знанием правды, когда в его авангарде выступают коммунисты, победа трудящихся неизбежна.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Да здравствует День международной солидарности трудящихся!

Да здравствует солидарность трудящихся Украины в борьбе за свои права, за народовластие, за социализм!

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