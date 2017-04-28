28.04.2017

Память и беспамятство

Накануне Дня Победы активисты нескольких общественных организаций националистического толка со Львовщины потребовали от руководства области безотлагательно решить вопрос о демонтаже монумента Славы на улице Стрыйской в областном центре. На его месте «справжні патріоти» предлагают возвести «Меморіал Пошани захисникам України у боротьбі з російським агресором».

Почему монумент необходимо снести безотлагательно

МОНУМЕНТ боевой славы Советской армии расположен практически напротив Академии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Именно это обстоятельство на сей раз, в канун очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне, использовали львовские националисты, обратившиеся к губернатору и главе облсовета от имени «українських громадських організацій та патріотичних сил, які представляють активне громадянське суспільство незалежної української держави».

Необходимость безотлагательно решить вопрос относительно демонтажа монумента Славы авторы обращения аргументируют тем, что данное сооружение подпадает под закон о декоммунизации, а также личными «патріотичніми переконаннями». «Вважаємо неприпустимим знаходження нинішнього монументу біля військового закладу Академії сухопутних військ імені Гетьмана Сагайдачного, бо це суперечить багатовіковій історії української держави, і таке сусідство є недоречним», – говорится в заявлении.

Далее его авторы акцентируют внимание на последних событиях: отмечают, что за героическую борьбу в сегодняшней войне

283 выпускника Академии были награждены различными наградами, из них восемь Героев Украины (трое посмертно). И что Академия после визита представителей НАТО признана одним из лучших военных учреждений в Западной Европе.

Главный лейтмотив заявления – на месте демонтированного монумента Славы необходимо установить «Меморіал Пошани захисникам України у боротьбі з російським агресором».

Спланированная провокация накануне Дня Победы

–ОЧЕРЕДНАЯ попытка львовских националистов добиться уничтожения монумента Славы воинам-освободителям, как и большинство предыдущих попыток, напоминает спланированную провокацию, – комментирует председатель комитета ветеранов труда и детей войны Львовской областной организации ветеранов Украины Петр Куцин. – Наиболее яркое подтверждение этому – тот факт, что заявление к первым областным чиновникам с требованием демонтировать монумент появилось накануне Дня Победы. Весьма показательно и то, что ряд львовских СМИ данное обращение приписывает волонтерам, участникам АТО, офицерам Академии Сухопутных войск. Хотя его настоящие инициаторы – это представители нескольких общественных организаций Львовщины националистического толка, в частности речь идет о Львовском краевом братстве ветеранов национально-освободительной борьбы, общественном комитете «вшанування пам’яті українських героїв». Особое внимание хочу обратить на то, о чем «справжні патріоти» стараються не упоминать. Монумент боевой славы Советской армии на улице Стрыйской является символом победы над фашизмом, и уничтожать такие памятники недопустимо. Напомню и о том, что в Академии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в настоящее время работают, учатся внуки, правнуки тех, кто воевал на полях Великой Отечественной войны. О героических подвигах этих воинов, многие из которых сложили головы на украинской земле, мы должны помнить всегда.

Вместо эпилога

ПОПЫТКИ снести или осквер­нить Монумент боевой славы Советской армии во Львове предприни­мались с начала независимости – постоянно и под разными предлогами.

В 1992 году этот вопрос был поднят Львовским облсоветом, который принял решение снять монумент с государственного учета памятников истории и культуры области как «не представляющий исторической ценности и сделанный из недолговечных материалов». Спасти монумент от уничтожения тогда удалось лишь благодаря общественному протесту.

В 2011 году была попытка добиться демонтажа монумента Славы через суд. Иск с таким требованием к львовскому городскому голове предъявил один из членов Украинской республиканской партии, заявление было подано в Галицкий районный суд. Судебное разбирательство длилось почти три месяца. Вердикт – в исковом заявлении отказать в связи с его безосновательностью (при этом суд сослался на нормы Закона Украины «Об увековечивании Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»).

Львов.