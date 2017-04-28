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Главная / ДИСКУССИЯ / Праздники, которых нас хотят лишить

28.04.2017 Вехи истории Май – не только период долгожданного цветения растений и первых лучей теплого солнца, это еще и время многочисленных праздников и побед, которых в советское время с нетерпением ждала вся страна. Сегодня многие даты незаслуженно вычеркнуты из нашей истории, но для большинства людей они навсегда останутся праздничными.

САМЫМ ярким и красочным праздником в СССР долгие десятилетия оставался Первомай, берущий начало еще с конца XIX века. В советское время к нему серьезно и основательно готовились на всех предприятиях страны.

1 Мая толпы жизнерадостных граждан заполняли улицы и площади больших и малых городов, чтобы продемонстрировать солидарность с тружениками всей планеты.

В наше время празднование 1 Мая преподносят как пережиток советского прошлого. Между тем, чтобы добиться социальных прав, которые мы имеем сегодня, рабочие многих стран выходили на митинги, годами добивались изменений к лучшему, а некоторые даже отдали за это жизнь.

В этой борьбе приняли и заметное участие украинские пролетарии. Так, накануне 1 Мая 1905 года была организована киевская маевка в Кадетской роще, в которой участвовали около 120 рабочих завода «Арсенал», табачной фабрики и некоторых других предприятий.

Рабочие Киева провели ряд экономических стачек, в итоге закончившихся удовлетворением их требований, в частности, увеличением заработной платы в воскресные дни и обязательным обращением начальствующих лиц к служащим на «вы». Именно эта маленькая победа послужила началом великих социальных преобразований.

Говорят, за свободу нужно бороться постоянно и во всех сферах. И этому есть еще одно подтверждение – Всемирный день свободы печати, отмечаемый ежегодно 3 мая и одобренный Организацией Объединенных Наций. Инициаторами этого праздника выступили представители независимых газет стран Африки, принявшие «Виндхукскую декларацию», в которой содержался призыв к правительствам государств мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.

Хотя нам ближе День печати, отмечаемый 5 мая. Традиция отмечать эту дату появилась еще в 1912 году, когда вышел первый номер газеты «Правда» под руководством Владимира Ильича Ленина. До сих пор журналисты и газетчики, работавшие в советский период, с широким размахом отмечают профессиональный праздник и с ностальгией вспоминают времена, когда выходили тысячи газет и журналов миллионными тиражами.

5 мая – это еще и день рождения немецкого философа и основоположника научного коммунизма Карла Маркса, чьи труды оказали огромное влияние на всю политическую историю XX века. Чего стоит только его «Капитал» – главная «экономическая Библия», которая до сегодняшнего дня изучается во всех ведущих университетах мира. А ведь в следующем году исполнится 200 лет со дня рождения этого выдающегося политического деятеля.

Ежегодно отмечали в СССР преподаватели, студенты, выпускники всех радиофизических факультетов и День радио. Эта дата была приурочена к первому сеансу радиосвязи физика Александра Попова и торжественно оглашена 7 мая 1925 года. Свидетели вспоминают, что в те времена этот праздник часто превращался в юморину, когда коллеги дарили друг другу крашеные радио­лампы (по аналогии с пасхальными яйцами).

В майском календаре есть две красные даты, одна из которых обязательно празднуется во всем мире – это День Победы! 9 мая 1945 года завершилась самая страшная война в истории человечества, унесшая 54 миллиона человек. 1418 дней и ночей советские люди вели кровопролитную войну против фашистских агрессоров и все же сокрушили их. Наш народ отстоял свободу и независимость своего Отечества, спас от фашистского порабощения мировую цивилизацию.

По традиции в этот великий праздник встречаются фронтовики и возлагают цветы к памятникам погибших воинам. Обязательный атрибут этого дня – салют практически во всех крупных городах страны. Ветераны войны, которых с каждым годом становится все меньше, как всегда, помянут ушедших, выпьют боевые сто грамм и, конечно же, в который раз скажут: «Лишь бы не было войны!»

Город-герой Киев имеет множество мест, связанных с той страшной войной. Одно из них – памятник на площади Победы, воздвигнутый 8 мая 1982 года, в год празднования 1500-летия украинской столицы.

Второй главный и самый узнаваемый комплекс столицы – Киевский музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, со 102-метровым памятником Родине-матери. Он был торжественно открыт 9 мая 1981 года, и с тех пор в нем побывало более 21 миллиона посетителей.

Люди старшего поколения помнят, что в 1955 году был подписан Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между социалистическими странами. В тот год 14 мая был скреплен подписями документ, который создал военный щит против агрессивного и вражеского тогда Североатлантического альянса (НАТО). Как бы сейчас ни преуменьшали роль Варшавского договора, свою миссию он выполнил и 36 лет честно служил на страже наших социалистических стран.

В этот весенний месяц часто вспоминают о Дне пионерии – замечательной детской организации, созданной 19 мая 1922 года. В советские годы пионерское движение было самым массовым, и дети активно участвовали в нем. Концерты, собрания, общественные поручения, сбор металлолома и макулатуры, «Зарницы», слеты и гуляния с традиционным пионерским костром – все это объединяло ребят и готовило к взрослой счастливой жизни. Сегодня об этом времени остались лишь добрые воспоминания, но некоторые неравнодушные люди надеются воскресить созданное сто лет назад пионерское движение и вовлечь как можно больше представителей молодого поколения.

Юбилейную дату, 130 лет со дня рождения Сидора Артемьевича Ковпака, крупного советского военачальника и командира 1-й Украинской партизанской дивизии, тоже предстоит отметить в мае. Он родился 26 мая1887 года в селе Котельва Полтавской области и достойно прошел сложный и героический жизненный путь. Участник Первой мировой и Гражданской войн, Сидор Ковпак был награжден Георгиевскими крестами III и IV степеней и медалями «За храбрость» III и IV степеней, а во время Великой Отечественной войны дослужился до звания генерал-майора и был дважды удостоен звания Героя Советского Союза.



Леонид РОМАНЕНКО.

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