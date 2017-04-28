28.04.2017

УКРАИНА

• Ежегодно из Украины вывозится и прячется в офшорных зонах 11-12 миллиардов долларов, что значительно превышает сумму дефицита Пенсионного фонда. Об этом в комментарии Голос UA сообщил эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский. «Если бы правительство перекрыло эти схемы, то сразу же нашлись бы средства, чтобы увеличить отчисления в государственную казну и в Пенсионный фонд».

• Госстат Украины сообщил, что в марте 2017 года уровень безработицы понизился и на 1 апреля в стране числится всего 406,8 тысячи безработных. «Тем более «впечатляюще» прозвучало сообщение вице-премьер-министра Павла Розенко от 24.04 о том, что на самом деле реальное количество безработных в Украине составляет что-то около

1,9 миллиона человек, то есть в пять раз больше, чем официально заявлено», – говорится в публикации на сайте vybor.ua.

• Госагентство «Укравтодор» разрабатывает проект автомобильной трассы Одесса – Гданьск (Польша), сообщает портал ЦТС. Эта дорога соединит порты Черного моря с портами Балтики. Украинская часть коридора пройдет по маршруту Одесса – Умань – Львов – Краковец. Что касается польской части маршрута, то она уже готова.

• Урожай сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы в 2017-м из-за заморозков будет значительно меньше, чем в прошлом году, сообщил председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич. «Четко прогнозировать дальнейшие погодные условия очень сложно. Снижения урожайности сахарной свеклы может составить 5-10 процентов, а может, до 30-35 процентов».

• Более семи миллиардов долларов Китай инвестировал в развитие сельскохозяйственной, энергетической и инфраструктурной отраслей Украины. Об этом сообщил советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Украине Лю Цзюнь во время китайско-украинского бизнес-форума, передает Укринформ.

ЗА РУБЕЖОМ



• Греция обсуждает с США вопросы расширения американской военной базы на Крите и перевод туда военно-морской базы из Турции, сообщает AnalitikaUA.net. В Министерстве национальной обороны Греции говорят, что таким образом снизится зависимость страны от Турции.• США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Как сообщает WaayTV, ракета была пущена с базы в Калифорнии и, проделав путь в 4,2 тысячи миль, успешно опустилась на полигоне на Маршалловых островах.• Венесуэла решила выйти из Организации американских государств (ОАГ). Соответствующее заявление сделала в телеобращении министр иностранных дел Дельси Родригес. По ее словам, это протест против давления регионального блока ОАГ в условиях политического кризиса в стране.