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28.04.2017 Кому война – кому мать родна

УНИАН сообщает, что в Липецке начали увольнять сотрудников кондитерской фабрики Roshen. Первых 85 работников рассчитали 24 апреля, вторую партию сотрудников должны были рассчитать 25 апреля. Всего там работают около 700 человек, средняя зарплата сотрудников составляла 30-34 тысячи рублей (на наши деньги около 16 тысяч гривен).

Как сообщалось ранее, 20 января украинская кондитерская корпорация Roshen объявила об остановке производственной деятельности своей фабрики в Липецке по политико-экономическим причинам. Пресс-служба компании напомнила, что продажа российской фабрики невозможна из-за ареста имущества, наложенного следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела.

В состав корпорации Roshen входят киевская, кременчугская и две винницкие кондитерские фабрики, винницкий молочный завод «Рошен», две производственные площадки липецкой кондитерской фабрики, клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco в Венгрии. Президенту Порошенко, который утверждает, что на время каденции передал свою долю в так называемый слепой траст под управлением инвестиционного банка Rothschild, принадлежит 85 процентов акций Roshen. Остальные акции принадлежат генеральному директору корпорации Вячеславу Москалевскому – 13 процентов и четырем менеджерам корпорации (по 0,5 процента). Отныне президентская фирма стала несколько скромнее – словно ящерица, оказавшаяся в опасности, она отбросила свой «русский хвост». А вот ее гендиректору фамилия вовсе и не мешает руководить самой успешной украинской корпорацией.

Соб. инф.

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