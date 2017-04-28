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28.04.2017 …Ее просто вежливо кидают Гримасы Вашингтона

Одна из главных новостей уходящей недели: «Соединенные Штаты собираются сократить помощь Украине на 70 процентов». Бодрячки с верхних этажей украинской власти успокаивают свой электорат, что это пока только предложение.



ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, в проекте бюджета на 2018 год, предложенном администрацией президента США, предусмотрено сокращение расходов на «внешнюю политику» – то есть на Госдеп и агентство USAID – на 10,1 миллиарда по сравнению с 2017 годом.

Сказано буквально, что «бюджет предполагает сокращение или прекращение прямого финансирования международных организаций, чья деятельность не продвигает интересы США, дублирует друг друга или не управляется должным образом».

По информации, ставшей известной изданию Foreign Policy, главным потерпевшим от этого предложения станет обожаемое всеми украинским гранто­едами USAID. Агентство, основанное еще президентом Кеннеди, будет включено в Госдеп и при этом резко потеряет в деньгах и программах.

В частности, Украину намечено спустить с горки в 570 миллионов долларов до скромных 177 миллионов. Следует отметить, что украинским любителям штатовской халявы еще повезло. Администрация Трампа намерена сократить на 100 процентов «помощь» Польше, Азербайджану, Беларуси, Македонии. Чуть больше повезет Молдове, чей бюджет обрежут только наполовину.

Но дело тут вовсе не в процентах. На самом деле поляки потеряют сущий мизер по сравнению с украинцами. Потеря 460 миллионов для доморощенных двигателей западного прогресса выглядит катастрофой далеко не уездного масштаба. До сих пор Украина высасывала из американского внешнеполитического бюджета большую часть средств, причитавшихся для Европы. Наши грантоеды шли вплотную за такими любимчиками Госдепа, как Афганистан с его более 800 миллионами, тягались с Танзанией (более 600 миллионов), временами опережали Замбию (436 миллионов). Причем туда миллионы выделялись не на какие-то там абстрактные фигли-мигли, а на нужды населения, которое в первую очередь необходимо кормить.

В Украине USAID совершенно опрометчиво швыряло миллионы долларов в черную дыру под названием «переформатирование общества, экономики и госаппарата». О многом может поведать нашим читателям одно только название программ агентства: «Учебные программы профессионального роста» (дрессировка правильных журналистов, чиновников, управляющих агропромышленным комплексом и образованием, со стажировкой в США); «Укрепление гражданского общества» (великое множество грантов, а среди партнеров – солидный подрядчик USAID фонд Сороса); «Справедливое правосудие» (это оттуда пошли дикие всходы люстраций); «Развитие СМИ»; «Независимый центр политических исследований»; «Политический процесс в Украине»; Общественная сеть «Опора» и так далее и тому подобное.

Трудно сосчитать количество заметных и малозаметных кобылок и жеребцов нашего нынешнего политического манежа, вскормленных на щедрой зелени американских денег.



УЖЕ хрестоматийной стала фраза Виктории Нуланд о «пяти миллиардах долларов, вложенных с 1991 по 2013 год в поддержку устремлений украинского народа и создание демократического правительства». Foreign Policy приводит еще и высказывание экс-посла США в Украине (времен Буша-младшего) Уильяма Тейлора: «Нашей главной задачей в Украине в течение многих лет было стимулирование ее движения к европейским институтам. Не в наших интересах, чтобы она двигалась к российским институтам».

Основная работа успешно проделана. С чисто американской «национальной» точки зрения, над Украиной уже проведены все нужные операции. Такого антироссийского правительства не найти ни в одной западной стране. Про медийное пространство можно даже не заикаться. Политическое поле тщательно выполото, укатано и притоптано – чтобы не пробился ни один сорняк русофильства. Все более или менее значимые предприятия из экономического хозяйства взяты под плотный контроль. Кто сомневается, может попытаться найти следы отрасли, связанные с российской оборонкой. Часть из них влачит жалкое существование, а большинство просто самоликвидировалось. Как утверждает гарант Конституции, Украина – это уже Европа. Правда, в ЕС еще об этом не знают, а у Брюсселя совершенно не болит голова об Украине.

Как признаются бывалые грантоеды, искусство американского «кидка» заключается в том, чтобы заставить не в меру зарвавшихся аборигенов обеспечивать американские интересы бесплатно, да еще испытывая при этом чувство глубокого удовлетворения…



НЫНЕ многие украинские деятели, даже достаточно крупного калибра, признают провал «украинского проекта». Однако при этом совершенно не спешат «обрадовать» своими открытиями широкие народные массы. Никак не могут разжиться необходимой для этого политической волей.

Сейчас ситуация в своем брожении достигла такого кисло-горького вкуса, что даже главный глашатай «российской агрессии» Петр Порошенко признает свою неправоту, прекрасно понимая, что восстановить хорошие отношения с РФ ему не по плечу. Да и страшен для него тот миг, когда он своим сенсационным признанием вздыбит обманутых украинцев, приведя их в состояние шока и разбудив гнев!

Намедни экс-депутат Верховной Рады Украины Игорь Марков в эфире ток-шоу «Вечер» поведал о неожиданном и невольном признании Порошенко, которое он сделал в кругу приближенных. Будучи в не вполне адекватном состоянии, он наконец признал плачевное положение своей страны. При этом среди прочего Порошенко заявил, что Америка с ее новым руководством «сдала» Украину, а Россия «уже никогда не простит».

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