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Главная / НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ / Кого «обогреет» грузинский уголек?

28.04.2017 Тайны и подробности Нас со школьной скамьи кормят байками про какие-то там семь чудес света. Не будем распыляться по мелочам. Для украинцев куда важнее восьмое чудо света – антрацит, добытый в предгорьях Эльбруса! НА этой неделе стало известно, что тендер «Центрэнерго» на закупку 700 тысяч угля антрацитовых марок для Змиевской и Трипольской станций выиграла грузинская компания. Как судачат эксперты, в частности Сергей Головнев из медиаресурса «Укррудпром», несмотря на то, что тендер был проведен на Prozorro, до прозрачности ему было очень далеко.

Известно, что после «успешного» введения блокады на восточных рубежах страны украинские ТЭЦ лишились поставок сравнительно недорогого и качественного топлива. «Рачительные хозяева», которые прочно оккупировали Печерские холмы в Киеве, готовы завозить уголь откуда угодно, хоть с Луны, но только не из Донбасса.

В соответствии с утвержденным Минэнергоугля топливным балансом, тепловая генерация должна найти источники для импорта в 2017 году 5,6 миллиона тонн угля антрацитовых марок – топлива, на котором работает половина из 12 украинских ТЭС. Упомянутая государственная компания ПАО «Центр­энерго» управляет тремя ТЭС, две из которых работают на антраците. Это вторая по мощности после ДТЭК теплогенерирующая компания в стране.



НАПОМНИМ, что первый тендер на закупку угля «Центрэнерго» объявило еще 27 марта. Тогда компания собиралась закупить 700 тысяч тонн угля с ожидаемой ценой 80 долларов за тонну на условиях CIF (в порту прибытия). Однако 7 апреля тендер был отменен из-за отсутствия желающих в нем участвовать. Сразу же был объявлен повторный тендер со сроком подачи документов в пять дней, а на цену было накинуто целых десять баксов. Вполне естественно, что и этот аукцион не состоялся по той же причине. Мероприятие отменили 14 апреля.

Не откладывая в долгий ящик, в тот же день был объявлен третий тендер со сроком подачи документов в 10 дней, что для международной закупки такого масштаба считается мизерным сроком. Теперь «Центр­энерго» выставило ожидаемую цену угля на уровне 1904 миллиона гривен за весь объем, или 2720 гривен за тонну.

Среди претендентов оказалось всего две компании. В роли статиста выступила польская I-COAL Sp. z o.o. из города Катовице. В роле победителя грузинская компания Saqnakhshiri GIG Group. В результате торгов, состоявшихся 25 апреля, ее предложение составило 1808789000 гривен за весь объем, что всего на тысячу гривен(!) меньше предложения польской I-COAL. Вероятность такой маленькой разницы между конечными предложениями, без какой-либо координации или сговора, приближается к абсолютному нолю.

В итоге одна тонна угля обойдется «Центрэнерго» в 2584 гривен за тонну, или около 97 долларов по курсу НБУ на 25 апреля.



КАК сообщил эксперт, компания Saqnakhshiri GIG Group из Ткибули в Грузии разрабатывает месторождения каменного (марки Г, ДГ, К) и бурого угля. Собственных шахт по добыче антрацита у нее нет. Компания входит в Georgian Industrial Group (Грузинская индустриальная группа — GIG), собственником которой является грузинский олигарх Давид Бежуашвили. Участники украинского угольного рынка называют GIG грузинским ДТЭКом.

Непосредственно разработкой ткибульского месторождения угля занимается компания Saqnakhshiri («Сакнахшири»). Насколько успешно идут эти разработки, свидетельствуют забастовки, которые ткибульские горняки провели в начале 2016 года, требуя повышения зарплаты. После этого руководство «Сакнахшири» пригрозило возможной консервацией шахты.

Сам Бежуашвили из числа богатейших грузинских олигархов. Свои основные активы — ткибульский уголь и Кутаисский автозавод — он получил по низкой цене во время правления Саакашвили (?!). Родной брат Давида Гела Бежуашвили при Михо был начальником внешней разведки Грузии. Сам Давид в 2012-2016 годах был депутатом парламента Грузии по спискам блока «Единое национальное движение» Саакашвили. Давид Бежуашвили неплохо знаком с украинским истеблишментом, а не так давно засветился в коррупционных скандалах в нашей стране.



НО ВОТ вопрос, как у Некрасова, «Откуда дровишки?» остается актуальным. Где грузинская компания собирается черпать немалые ресурсы? Ткибульское месторождение, которое она разрабатывает, содержит каменный и бурый уголь. Уголь антрацитовых марок в Грузии не добывается. GIG сам закупает сортовой антрацит в Ростовской области РФ объемом до тысячи тонн в месяц для производства извести.

Теоретически, GIG может взять антрацит из трех источников: завезти из дальнего зарубежья (ЮАР, Австралия, Вьетнам), закупить его в РФ (Кузбасс) или продать Украине уголь с «национализированных» руководителями «Л/ДНР» предприятий на Донбассе.

Закупка в Африке или Австралии маловероятна, так как большие объемы низколетучих углей уже законтрактовали компании ДТЭК Рината Ахметова и «Укртеплоэнерго» Анатолия Шкрибляка.

Издание «БизнесЦензор» направило запросы в «Центрэнерго» и GIG с просьбой сообщить об источниках угля, но ответов так и не получило. Эксперты сходятся в том, что самым вероятным источником для грузинской компании являются украинские шахты, которые находятся на неконтролируемой территории. Во-первых, этот ресурс наиболее дешевый в регионе. Во-вторых, кроме как на украинские ТЭС сбывать его практически некуда. А в-третьих, делиться все равно придется. Да и народу нашему переселяться некуда, платить придется ту цену, какую укажут.

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