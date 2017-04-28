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28.04.2017 Реплика ко Дню солидарности трудящихся

Баснословные доходы украинских олигархов впечатляют, но здесь, по крайней мере, все ясно. Капиталисты есть капиталисты. Но когда государственный чиновник отгребает миллионы в виде официальной зарплаты, удивляешься и недоумеваешь, и обидно становится за прочих наших сограждан.

НАПРИМЕР, польский варяг, руководитель «Укрзалізниці» Войцех Балчун получает за свой непосильный труд 463 тысячи гривен в месяц (не считая бонусов), или 21 000 гривен в день. А это ни много ни мало – 17 минимальных пенсий. Голова идет кругом. Уравниловки, конечно, быть не должно, но шибко уж велика пропасть.

Балчун признается, что в последнее время его зарплата вызывает большой резонанс в обществе, однако заверил, что ее размер был изначально оговорен и прописан в контракте. «Я и моя команда интенсивно работаем, однако размер заработной платы не достигает даже 1,5 миллиона долларов в год». В этих словах слышится даже элемент недовольства оценкой своего труда. Для сравнения: зарплата президента США, страны не в пример более богатой, нежели Украина, составляет 400 тысяч долларов в год.

Зарплата еще одного важного чиновника, председателя правления НАК «Нафтогаз України» Андрея Коболева составила не менее 40 тысяч долларов в месяц в 2016 году. Причем, заметьте, кроме должностного оклада (1,041 миллиона гривен), у Коболева предусмотрено получение премий, которые на основании коллективного договора могут составлять до 200 процентов от должностного оклада. Первая половина из них (100 процентов) выплачивается в ежемесячном режиме «за выполнение производственных функций и задач». Это означает, что систематическая зарплата руководителя НАК составляет 2,082 миллиона гривен в месяц.

Больше чем у американского президента! Ай да чиновники у нас, истинное золото!

Не обижены и сотрудники Коболева. Число работающих в компании по сравнению с прошлым годом практически не изменилось и составило 645 человек. На оплату их труда в 2016 году было потрачено почти вдвое больше средств, чем в пре­дыдущем – 505,65 миллиона гривен против 283,5 миллиона в 2015 году. Среднемесячные расходы на оплату труда одного сотрудника НАК в 2016 году выросли до 61,24 тысячи гривен. Рост благосостояния НАКовцев налицо! Впрочем, как и рост тарифов на газ у каждого из нас.

Ранее Коболев неоднократно заявлял, что повышение зарплат топ-менеджерам госкомпаний является стимулом в борьбе с коррупцией. «Чтобы сохранить человека, который приносит результат, и чтобы он не стал коррумпированным, нужно платить ему на рыночном уровне», – говорил он. Эти слова, надо сказать, коронка всех высокооплачиваемых чиновников. Хотя спасает ли высокая зарплата от коррупции? Далеко, как известно, не всегда. Примеров не счесть.

Наши министры, надо признать, живут «скромнее».

В минувшем месяце зарплата министра молодежи и спорта Игоря Жданова составила 62 039 гривен. Министр финансов Александр Данилюк также плодо­творно поработал в марте, за что и получил соответствующую сумму – 54 100 гривен. Тройку самых высокооплачиваемых министров замкнул министр иностранных дел Климкин – 52 700 гривен. Лишь немного своим коллегам уступил министр инфраструктуры Владимир Омельян, заработав 51 400 гривен.

…Каждое утро миллионы украинцев (врачи, учителя, строители…) встают и идут продавать свой труд – кто за миллионы, кто за десятки тысяч, а большинство – за копейки.

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