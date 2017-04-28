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Главная / НОВОСТИ ЖИЗНИ / За заслуги перед городом Желтые Воды

28.04.2017 Штрихи к портрету современника Имя Михаила Александровича Конарева известно многим желтоводцам, и все, кто его знал, отзываются о нем словами благодарности и с уважением.

РОДИЛСЯ Михаил Конарев 7 мая 1927 года в селе Конарево Солнцевского района Курской области в большой дружной семье. Еще ребенком на себе ощутил нелегкий труд в сельском хозяйстве.

До войны умер его отец, и шестеро членов семьи оказались в сложном положении, пережили страшные годы оккупации, зверства фашистов.

После освобождения Курской области 16-летний Миша записался добровольцем в истребительный батальон Советской армии, а после окончания курсов по разминированию проводил инструктаж личного состава и непосредственно обезвреживал мины и боеприпасы на полях Курского региона. Эта военная профессия требовала особой выдержки, рассудительности, специальных знаний и опыта.

…Еще с детства его увлекали физика, математика и другие точные науки, а познание жизни, мира и природы происходило, в том числе, посредством книг. Закончив в селе неполную среднюю школу, Михаил поступил в Старооскольский геологоразведочный техникум. Профессия разведчика полезных ископаемых стала решающей в его дальнейшей судьбе. По окончании техникума он работал сначала мастером, потом старшим мастером на одном из первых урановых рудников в городе Мойлы-Су в Киргизии. Результаты работы были эффективными. Чтобы продолжить обучение по этой специальности Михаил с женой и сыном переехал в Украину и поступил в Днепропетровский горный институт. После его окончания был направлен на работу на Восточный горно-обогатительный комбинат. Здесь Михаил Александрович прошел путь от начальника подземного участка глубокого бурения, начальника бурового цеха рудоуправления № 2 до главного инженера геолого-разведывательной партии № 2.

На всех участках работы Конарев был отмечен как хороший специалист и организатор, пользовался авторитетом в коллективах. Очень успешной оценена его работа по разведыванию урановых железо-карбонатных залежей, за что Михаил Александрович был удостоен высшей награды СССР – ордена Ленина. Аналитический склад ума, организаторские способности, внимательное и доброе отношение к людям определили его деятельность еще на долгие годы.



В марте 1960 года Михаил Конарев был избран вторым секретарем, а в октябре того же года – первым секретарем горкома Компартии Украины. В течение 27 лет работая на трудной и ответственной работе, связанной с огромными проблемами быстро развивающегося города, для тысяч людей он остался верным помощником в удовлетворении их потребностей. Михаил Александрович относился к горожанам с большой теплотой, не избегал решения острых вопросов, всегда добивался поставленной цели в улучшении жизни людей. Население города быстро увеличивалось, и сложилась непростая обстановка с трудоустройством женщин – как выведенных из шахты, так и освобожденных от тяжелых условий труда, а также их подрастающих детей. Неоднократные обращения Конарева к министру и заместителям министра среднего машиностроения, к заведующему оборонным отделом ЦК КПСС, в обком партии с предложениями строительства в городе новых предприятий наконец-то дали свои результаты.



Было решено построить в Желтых Водах Южный радиозавод на 5 тысяч и приборный завод «Электрон» на 5,2 тысячи рабочих мест. В то же время Конарев и председатель горисполкома Г.И.Малыш продолжали добиваться положительного решения вопроса о строительстве в городе предприятий легкой промышленности. Снова начались хождения в Министерство легкой промышленности, в отделы ЦК КПСС Украины и Советского Союза.

«Запомнился такой комический эпизод, – рассказывал Михаил Александрович. – Когда мы с депутатом Верховного Совета Украины В.М.Хавренко были у заместителя министра легкой промышленности, он удивленно спросил, зачем в курортном городе строить фабрику. Пришлось объяснять, что Желтые Воды – это не Минводы». В результате в городе были построены Южный радиозавод, приборный завод «Электрон», фабрика искусственного меха, хлебозавод – всего на 11 000 рабочих мест. Проблема трудоустройства женщин и молодежи была решена.

Объем валовой продукции, про­изводимой в городе, вырос в 2,4 раза, выросла и зарплата. Молодежь, оканчивая средние, среднетехнические и высшие учебные заведения, возвращалась в город на подразделения ВостГОКа и построенные заводы. За заслуги в строительстве новых предприятий Михаил Александрович был удостоен почетного звания лауреата премии Совета Министров СССР.

Под постоянным контролем находилось строительство жилья. Ежегодно 600 семей получали новые квартиры. За 1960-1985 годы было построено 530 000 квадратных метров жилья.

Большое внимание уделялось строительству объектов здравоохранения. Были построены новая поликлиника № 1, детская поликлиника, туберкулезный, инфекционный, хирургический и реанимационный корпуса, родильный дом, молочная кухня, две аптеки, достроена поликлиника № 2. Все отделения динамично комплектовались квалифицированными врачами со всего Союза. Жилье для них выделялось в целевом порядке. Внедрялось самое современное медицинское оборудование, выделялись лекарства, а многие методики лечения используются и сейчас. За заслуги перед медициной, заботу о медслужбе и жителях города Желтые Воды Министерство здравоохранения СССР наградило Михаила Конарева знаком «Отличник здравоохранения СССР».

Много проблем было и с народным образованием – количество учащихся быстро увеличивалось, и база учебных заведений требовала расширения. Было построено 12 среднеобразовательных школ, техникум, Дом юных техников. Школьникам предоставлено 14 спортивных залов, организовано два дома пионеров, две детские библиотеки. Школы были укомплектованы квалифицированными учителями, которые обеспечивались жильем вне очереди. Желтоводские школьники занимали призовые места на областных, республиканских и союзных олимпиадах. За эти успехи и заботу о народном образовании в городе Желтые Воды Михаил Александрович Конарев награжден знаками «Отличник народного образования СССР» и «Отличник образования СССР».

Как первый секретарь горкома Компартии Украины, он не оставлял без внимания культурно-массовую и спортивную сферу. Благодаря его организаторской и практической поддержке реконструировано и переоборудовано здание вечерней школы под городской исторический музей, открытый в мае 1985 года. Там проводятся экскурсии, проходят культурно-массовые мероприятия, тематические вечера. Это любимое место встреч молодежи и ветеранов города.

Всесторонне поддерживалось развитие художественной самодеятельности на предприятиях и в учебных заведениях города. Заметные изменения произошли в спортивной жизни города, стало больше квалифицированных тренеров. Желтоводские спортсмены становились призерами многих олимпиад и чемпионатов УССР, СССР и мира.

Михаил Александрович занимался привлечением опытных специалистов и ценил кадры, правильно направлял их деятельность на разрешение поставленных заданий.

За боевые и трудовые заслуги перед родиной, народом и желтоводской громадой Конарев награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами «Знак Почета», «За мужество» и девятью медалями СССР и Украины. А в 1987 году Михаилу Конареву присвоено звание «Почетный гражданин города Желтые Воды» за заслуги в развитии города. Фактически под его руководством и непосредственном участии вырос современный промышленный и красивый город Желтые Воды.

Михаил Александрович до последних месяцев жизни вел работу с населением своего микрорайона, встречался с молодежью и с ветеранами.

Супруга Михаила Александровича Лидия Федоровна была его верной спутницей и 3 апреля 2017 года отпраздновала 90-летний юбилей. У них двое сыновей и дочь.

Михаил Александрович Конарев умер 17 сентября 2010 года. Добрая память о нем навсегда сохранится в сердцах людей.



Желтоводский горком КПУ.

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