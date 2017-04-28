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Главная / НОВОСТИ ПОЛИТИКИ / Куда идти, если нетути пути?

28.04.2017 Памфлетон Вспомнился почти древний анекдот: «Могу копать, а могу и не копать». Как бы два варианта рабочих специальностей. Только тех, кто может копать, все меньше. Тех, кто может не копать, все больше. Тенденция, однако…

ЧТО с анекдотом, что без анекдота – дрянь дело. Народ покидает страну. По суржику украино-русскому, тикает. «Спасайся, кто может», за что во времена ВОВ СМЕРШ беспощадно расстреливал. СМЕРШа нету, СССР нету, война есть, но вялотекущая, да еще и гражданская.

Народец у нас простой, проще не бывает, века пережил, не поднялся с некоей правдой или с некоей идеей. Князья киевские гнобили – терпел, монголы гнобили – терпел, поляки с литовцами уж как нагибали – терпел. Всякие там восстания глохли, ибо народ сидел по огородам или в лесах за огородом и желал перетерпеть. А если уж совсем свербело, тикали на Слобожанщину, в Россию, ныне Харьковская, Сумская и Черниговская области. Вы почитайте, почитайте, вам понравится, народ…

Немец пришел – с цветами встречали, с зигами. Стали убивать целыми селами свои же, якобы один народ, притихли. Ковпак рейд учинил аж в Галичину – враг.

Ватутин Киев освобождал от немцев – националюги его убили. Ныне возле его памятника русскоязычный(!) украинский(!) националист спокойно наезжает на полицейского, ничего не боясь. Народ-терпила.

Вы знаете, соотечественники, что такое «терпила»?! По любому жаргону, криминальному или уже принятому не как жаргон, это означает слабого человека, не способного постоять за себя. Или жертву преступления, потерпевшего, но вдобавок еще и в тюрьму попавшего. А уж там ему, терпиле, всякое устроят, только терпи…

Чего-то вспомнился ответ протопопа Аввакума своей жене на вопрос: «Сколько же терпеть, батюшко?». – «До самыя смерти», – ответил Аввакум бабе бестрепетной. Сожгли Аввакума вместе с женой в баньке. Его понятно зачем, ее-то за что?!

Кто бы мне что и как ни говорил, особенно в умных (якобы) ток-шоу, что народ сплошь морально неприкосновен, мудр и когда-нибудь скажет свое веское слово, – это галиматья. Словеса, веса не имеющие. Я ведь не марсианин, чтобы всему верить. Я, как и многие другие, читающие и мыслящие, наблюдающие и делающие выводы, вижу: гнилой у нас народец. То кастрюли с дуршлагами на голову наденет, защищаясь от волн неизвестного происхождения, но на

100 процентов из Москвы испущенных. То пирожки напекут для очередного Майдана и раздают обкуренным и обколотым беспредельщикам, которые их же и будут тиранить беспощадно. Ничего не помнят, ничему не учатся, думать не умеют и не хотят.

И что же, им некая другая судьба светит, кроме той, что они заслужили?! Да никогда! Вот за что я люблю фаталистов, так это только за одну фразу: «Это судьба!» То есть не они управляют судьбой, а судьба ими. Как еще любили говорить на Востоке, кисмет. То есть неизбежность, предопределенность. Ничего изменить нельзя. Славно-то, словно дерьмо по течению. Плывет – хорошо. Рыба сожрала – хорошо. К берегу прибило – тоже хорошо.

Я вот тут посмотрел видеоролик с проповедью знаменитого американского пятидесятника (1992 год, Украина), на которой присутствовали Александр Турчинов и Юлия Тимошенко. Турчинов даже получил некий диплом об окончании специального курса у этого проповедника. При этом Турчинов был как бы православным (а пятидесятники – секта вполне католическая).

Но что меня в этой чисто американской проповеди более всего поразило? Там несколько раз было повторение: «Мы чужие на этой планете!»

Ну как бы понятно, Иисуса Христа как только ни толковали, к чему только ни приспосабливали. Даже мусульмане его называют Иса, и признают его существование. Но католические ответвления превзошли всех. Американские мормоны именем Христа освятили многоженство, как в исламе, и до сих пор себя комфортно чувствуют.

Но вот эта фраза: «Мы чужие на этой планете!» …Смысл был, конечно, иной, но, поистине, точное попадание, как стрела в самую десятку.

Они чужие на этой планете. И американцы, считающие, что они по рождению обязаны управлять планетой так, как им в голову придет. И правители Украины, американские временщики, всякие там кравчуки, кучмы, ющенки, януковичи, вальцманы и гройсманы, тимошенки и турчиновы. Вся эта шолупень, обуянная жаждой корысти или ложных идей. Всегда разрушительных. Не строители – разрушители. Хоть бы баньку построили, дерево посадили. Сами, а не руками батраков.

Пока был жив «Южмаш», можно было соорудить ракету размером в большой барак, всех их туда посадить и пульнуть. И кому какая разница, куда… А сейчас и ковчега-то нет.

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