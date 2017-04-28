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28.04.2017 Це вас цікавить «Прошу роз’яснити, як враховується для призначення пенсії в Україні заробітна плата після 01.07.2000 р., що нараховувалась і виплачувалася в Республіці Білорусь».



Олександр КРАВЧУК.

Житомир.



ШАНОВНИЙ Олександре Романовичу! Відповідно до Угоди між урядом України та урядом Республіки Білорусь про гарантії прав громадян у галузі пенсійного забезпечення (надалі – Угода), пенсійне забезпечення громадян договірних сторін та членів їхніх сімей здійснюється за законодавством договірної сторони, на території якої вони постійно живуть, якщо цією Угодою не встановлено інше.

Згідно зі ст. 6 Угоди під час призначення пенсії зараховується трудовий (страховий) стаж, у тому числі той, що дає право для призначення пенсії на пільгових умовах і за вислугу років, набутий за законодавством будь-якої з договірних сторін, у тому числі й до набрання чинності цією Угодою, а також на території СРСР до

1 січня 1992 р. При цьому обчислення трудового (страхового) стажу провадиться за законодавством договірної сторони, яка призначає пенсію.

Відповідно до ст.7 Угоди громадянам, які проживали на території однієї договірної сторони і працювали після переселення на території іншої договірної сторони, пенсія обчислюється із заробітку (прибутку), який вони отримували на території договірної сторони переселення і набули мінімально необхідний трудовий (страховий) стаж для обчислення заробітної плати на час призначення пенсії відповідно до законодавства договірної сторони переселення.

Громадянам, в яких немає мінімально необхідного трудового (страхового) стажу для обчислення заробітної плати на час призначення пенсії, розмір пенсії визначається із середнього заробітку працівника відповідної професії та кваліфікації в договірній стороні переселення, аналогічної його останній професії та кваліфікації на території договірної сторони попереднього постійного проживання на час призначення пенсії.

Відповідно до статті 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія виплачується щомісяця організаціями, що здійснюють виплату й доставку пенсій, не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України.

При цьому пунктом 2.1 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.

2005 р. за № 1566/11846 (із змінами від 30.07.

2015 р. № 13-2), передбачено, що особам, яким пенсія призначається згідно з міжнародними договорами (угодами) в галузі пенсійного забезпечення, період роботи в країнах СНД підтверджується документами про стаж, визначеними Порядком підтвердження наявного трудового стажу, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 12.08.1993 р. № 637. Заробітна плата обчислюється на підставі довідки про заробітну плату і за період роботи після 01.07.2000 р.

Світлана ГЛУЩЕНКО, заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві.

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