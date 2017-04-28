28.04.2017

Невероятно, но факт

Люди самонадеянно считают себя хозяевами нашей планеты. Но так ли это?

Переполох на стройке

В РЕДАКЦИЮ «РГ» позвонил мужчина, назвавшийся Петром. Он работает на стройке. В феврале этого года при строительстве жилого дома срезали холм. В толще земли открылись подземные тоннели. «Мы обнаружили под землей целый город, – рассказывает Петр. – Подземные сооружения были рассчитаны на людей маленького роста. Мы нашли комнату с мебелью и посудой, все это было мини­атюрное, словно игрушечное».

Приехал начальник участка, пригрозил увольнением, приказал «снести к чертовой матери все эти крысиные норы, «держать рот на замке» и продолжить работу.

Так из-за коммерческих целей была уничтожена, возможно, уникальная находка, представляющая интерес для науки.

Сон-явь

ГОТОВЯ публикацию о подземных жителях, автор этих строк нашел в Интернете рассказ путешественника Сергея Савченко, который в мае 2015 года в 25 километрах к западу от Сум попал в необычную ситуацию. «С группой туристов мы отправились в пеший поход, – вспоминает Савченко. – Вечером разбили палатки на опушке леса, я забрался в спальный мешок и мгновенно уснул. Приснился странный сон. Будто бы в палатке вздыбилась земля, словно крот рыл яму. Из ямы выбрался человечек ростом сантиметров 35-40, отряхнулся и на ломаном русском языке мне говорит: «Уходите отсюда! Это наша территория. Здесь работает наш подземный завод, мы добываем золото. Раз в месяц к нам прилетает НЛО, забирает золото, а нам привозит продукты, оружие, лекарства. Вы, люди, сильно нам мешаете. Уходите!»

«Ну и сон! – воскликнул я. – Словно сказка». «Это не сказка, – возразил человечек и надел мне на мизинец перстень с рубином. – Продашь перстень и купишь своей семье новую квартиру, а то в одной комнате вам с женой и двумя детьми тесно». «Откуда ты знаешь о моей жилищной проблеме?» – удивился я. Человечек только улыбнулся, помахал рукой на прощание и скрылся под землей.

Утром я проснулся, вспомнил сон. Смотрю, а на мизинце сверкает перстень! Продал я его, на однокомнатную квартиру, правда, не хватило, купили с женой комнату в коммуналке, сдаем ее в аренду, семье подмога».

Грибы-мутанты

ЖИТЕЛЬНИЦА Киевской области Тамара О. рассказала нашему корреспонденту, что осенью прошлого года отправилась с матерью в лес за грибами. Женщины насобирали ведро грибов и вдруг почувствовали себя дурно. Присели под деревом передохнуть, а встать не могут – ноги отнялись.

«Вдруг пенек провалился, выходят из норы мужчина и женщина, маленькие, сантиметров 50 рост у женщины, у мужчины – 60-65 сантиметров»,– вспоминает Тамара. «Не бойтесь нас, мы вам зла не сделаем, – успокоила маленькая женщина и дала Тамаре и ее матери по голубой таблетке, попросила проглотить. «Здесь очень сильная радиация, а грибы, которые вы собрали, мутанты. Их есть нельзя, – предостерегла она. – Выбросьте все, что насобирали, и больше сюда не ходите. И о том, что нас видели, помалкивайте, а то вас примут за сумасшедших».

Тамаре и ее матери стало легче, они высыпали на землю грибы и побежали домой. А дома не утерпели и рассказали обо всем соседке…

Кому принадлежит Земля?

«НАШУ планету заселяли в прошлом и до сих заселяют разумные существа высокого интеллекта и маленького роста, которых в мифах называют то эльфами, то гномами, то карликами, – заявляет уфолог Галина Ужвий. – В древних летописях упоминается материк Арктида, который населяли гномы, создавшие развитую цивилизацию. После планетарной катастрофы и гибели материка уцелевшие гномы добрались до других континентов и заселили их. На одном из островов Индонезии был обнаружен скелет женской взрослой особи, рост которой не достигал и метра. Профессор Питер Браун исследовал находку, возраст которой составляет 12 тысяч лет, и пришел к выводу, что особь принадлежала к цивилизации карликов.

В поселке Кыштым маленькое ра­зумное существо, ростом менее 50 сантиметров, жило в доме одинокой старушки, она назвала его Алешенькой. Когда существо умерло, ученые исследовали его скелет и пришли к выводу: Алеша принадлежит к неземной цивилизации!

Согласно гипотезе историка Якова Фридмана, в глубокой древности Землю заселяли разумные существа маленького роста. Позднее был создан человек разу­мный другого типа, от которого произошли мы. Цивилизация людей воевала с гномами, они ушли под землю, основав тайные поселения.

Есть и другие гипотезы. Уфолог Ник Картер считает, что высокоразвитая цивилизация, создавая на Земле разные формы жизни, путем генной инженерии вывела людей-гигантов, людей нашего роста и карликов, рассчитывая, что в процессе эволюции победит самый жизнестойкий тип человека. Гиганты вымерли, им не хватило пищи, выжили мы и карлики. Но Земля перенаселена, уже сейчас людям не хватает пищи, воды и полезных ископаемых. Возможно, в этих условиях лидерами в конкурентной борьбе станут карлики, которым требуется меньше пищи, чем нам?»



По материалам интернет-изданий подготовил Александра ПОДОПРОГИРЫ.