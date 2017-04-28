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Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / Отчего стреляет в ухе

28.04.2017 Ваше здоровье Отчего стреляет в ухе «При острых болях в ухе опасно заниматься самолечением. Надо обращаться к врачу, иначе можно потерять слух», – предупреждает врач-отоларинголог Тамара ДОРОШЕНКО. – ТАМАРА Ивановна, о том, как вылечить прострелы в ухе, спрашивает наша читательница из Броваров Киевской области Галина Игнатенко: «У меня стреляет в ухе, причем так, что аж зубы болят. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь из народной медицины».

– При болях в ухе не занимайтесь самолечением, а обратитесь к отоларингологу. За жалобой больного «у меня стреляет в ухе» может скрываться немало различных заболеваний. Ухо человека состоит из следующих основных отделов: наружное ухо, среднее ухо, внутреннее ухо. В каждом из них может возникнуть воспалительный процесс, и все эти патологии будут проявляться прострелами и болью в ухе. Она может отдавать в другие части тела, например, в челюсть; в свою очередь заболевания зубов могут спровоцировать прострелы в ухе.

– Из-за болезни зубов может стрелять в ухе?!

– В организме все взаимосвязано, и, скажем, кариес, может стать причиной стреляющих болей в ухе. В этой ситуации важно правильно поставить диагноз, выяснить причину недуга – только тогда лечение может быть успешным. А если заниматься самолечением, то шансы на выздоровление будут минимальными. Болезнь перейдет в хроническую форму и в будущем заявит о себе, но в более грозной форме.

– Анатолий Л. из Николаева пишет, что простудился на рыбалке, и после этого у него снизился слух. «Когда жена спокойно говорит, я слышу только с метрового расстояния, а раньше и за четыре метра слышал», – жалуется наш читатель. – Шумит в ушах, появилась слабость, ощущается пульсирующая боль в ухе, которая отдает в глаза и шею. Она усиливается, когда ем или пью, мне больно глотать и сморкаться».

– Судя по всему, это острое воспаление среднего уха. Советую вашему читателю немедленно обратиться к отоларингологу. Неспециалисту трудно понять, что происходит при прострелах в ухе. Приведу пример. Ко мне обратился 32-летний программист Дмитрий. Он носился на своем мотоцикле по дорогам, как угорелый, на сквозняках простудился, получил воспаление тройничного нерва. Пациент жаловался на боль в области лба, носа, челюсти, его замучила зубная и головная боль, стреляло в ухе. К врачу Дмитрий не пошел, а по чьему-то совету втирал в кожу лица пихтовое масло. Но народный рецепт не помог, боль усилилась, лицо настолько перекосило, что мотоциклист-любитель не решался выйти из дому. Зубы ныли, в ухе стреляло. Тогда жена на такси повезла его к врачу. Правильно назначенное лечение с применением серьезных и дорогостоящих медикаментов дало положительный результат, и через четыре дня Дмитрий вышел на работу. Так что когда стреляет в ухе, не слушайте ничьих советов, кроме врача.

– Из Романова Житомирской области написала Оксана Гордиенко. Ее мать привыкла чистить уши головкой булавки и однажды слишком глубоко засунула булавку в ухо. «Після того в мами почало стріляти у вусі, – пишет читательница. – А в мене така проблема виникла після миття голови. Мабуть, вода потрапила у вухо. Що порадите?»

– Маме Оксаны я посоветую чистить уши специальными ватными палочками, которые продаются в аптеке. Булавками, спичками, другими острыми предметами ни в коем случае нельзя чистить уши! Даже когда пользуетесь ватными палочками, не засовывайте их глубоко в ухо, чтобы не травмировать барабанную перепонку. Ухо – нежный орган, обращаться с ним нужно бережно. Когда моете голову или купаетесь, следите, чтобы вода не попадала в уши. Для этого можно заткнуть ушные раковины ваткой, а во время плавания в водоеме или бассейне надевайте специальную резиновую шапочку. Если вода попала в ухо, попрыгайте на одной ноге, наклонив голову набок, или полежите на боку, чтобы вода вытекла. Оксаниной матери надо показаться врачу. У пожилых людей очень часто проблемы со слухом возникают из-за серных пробок, образовавшихся в ушах. Медсестра прочистит вам уши, и слух улучшится.

– Иван Покотило из Одессы просит рассказать о чесночном масле, которое якобы помогает при заболеваниях ушей.

– Народными средствами советую пользоваться лишь после рекомендаций врача. При бактериальных воспалениях наружного уха возможно применение чесночного масла. Приготовить его несложно. В банке разложите мелко нарезанный чеснок, залейте его растительным маслом, закройте банку и настаивайте неделю в холодильнике. Затем смочите полученным маслом ватный тампон, засуньте его в ухо. Чесночное масло убьет там патогенную микрофлору.

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