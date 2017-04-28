28.04.2017

Професія – Вітчизну захищати

Син вірменського народу, командувач танкової бригади, полковник Левон Дарбинян, визволяючи Україну від фашистських загарбників, 25 грудня 1943 року був тяжко поранений, і через три дні на 38-му році життя його серце перестало битися. А 10 січня наступного року йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу.

Вирок хірургів

ЧЕРГОВИЙ консиліум добігав кінця. Висловилися всі учасники. Начальник шпиталю, полковник медслужби пильно подивився на присутніх:

– У кого є інші думки?

Всі мовчали. Полковник відкашлявся.

– Левоне, ми з тобою люди військові, звикли говорити начистоту. В житті все буває… Гангрена – жорстокий і підступний ворог.

Начальник шпиталю гортав історію хвороби, довго розглядав на світло рентгенівський знімок.

– Значить, вирок короткий – ампутація? – запитав Дарбинян.

– На жаль. Та це не вирок, а компетентне рішення. Іншого виходу нема. Кожна мить зволікання може призвести до катастрофи.

– Дорогий лікарю, та ти розумієш, що кажеш? Вірменія – це гори. А горець без ноги – що орел без крил. А я ж іще й танкіст.

– Знаю, це нелегко. Але є льотчик, який без обох ніг літає. А літак-винищувач – не танк…

– Це здорово, лікарю. Без ніг – і літає! – полковник Дарбинян задумався…

У пам’яті його ожив останній бій.

Перехитрити противника

…ЛІС. Густа ялина з понівеченою верхівкою. Генерал

П.С. Рибалко сидить у машині, на його колінах розгорнута карта.

– Левоне, дивися сюди. Ворог хоче прорвати фронт у районі Коростишева. Із Житомира йдуть сюди дві танкові дивізії – «Адольф Гітлер» і генерала фон Мантейфеля. Якщо вони встигнуть раніше за тебе – фронт буде прорвано. Наш наступ зірветься. Завдання тобі зрозуміле?

– Так точно, товаришу командувач.

Лютий мороз скував землю. Навіть через рукавиці відчувається холод броні. Мотори прогріті. Нарешті команда:

– Вперед!

Задрижала українська земля. Бригада Дарбиняна рушила вперед. З ходу форсували річку, вийшли в тил противника.

Полковник Дарбинян задраїв баштовий люк і взяв мікрофон у руку:

– Всім, всім! Я – «Терек». Атака! Вперед!

Довкіл загуркотіло, наче в хвилини великого обвалу в горах.

– Швидкість! Швидкість! – підганяє всіх комбриг.

З лісу гітлерівці били прямим наведенням. Вибухи мін і снарядів, свист осколків і куль злились у диявольську какофонію.

Перехоплена радіограма

ТАНКИ й мотопіхота невтримно рухаються вперед. Комбриг не відриває очей від оглядової щілини. Танки фашистів, злісно огризаючись, відповзають углиб лісу. Треба було добити їх до підходу двох нових дивізій. Інакше бригада Дарбиняна сама потрапить в оточення.

Комбриг підтягнув фланги, перегрупував підрозділи. Хотів уже атакувати, як раптом до машини полковника підбіг начальник зв’язку.

– Наші радисти перехопили радіограму гітлерівців. Ось її текст: «Раптово атакований радянськими танками з флангу й тилу. Пального нема. Закінчуються снаряди. Терміново допоможіть!»

– Капітане, це не пастка?

– Не схоже.

– Добре. Передай батальйонам – замаскуватись.

Не встигли танкісти прикидати танки й самохідки гіллям і снігом, як із рухомого посту спостереження вдарили тривогу:

– Повітря! Повітря!

У небі з боку Житомира з’явились «юнкерси».

– Вогню не відкривати! – скомандував комбриг.

Над головою пропливла перша десятка літаків, за нею невдовзі – друга. Всі завмерли.

– Товаришу полковник. Схоже, заблудилися, – промовив ад’ютант старший сержант Антон Ситько.

– Не заблудились, а не збагнуть з висоти, де свої, а де ми з тобою.

Зелені ракети

РОЗТЯГНУВШИСЬ ланцюжком, «юнкерси» пішли на розворот. Очі комбрига спалахнули, обличчя засяяло:

– Ракетницю!

Полковник Дарбинян кинувся до кущів. Дві зелені ракети, окресливши круті дуги в небі в напрямку лісу, де засіли німці, бризнули сліпучим вогнем і погасли. За ними – ще дві. Дев’ятка «юнкерсів», закінчивши розворот, взяла курс в означений ракетами ра­йон. Бійці бригади, затамувавши подих, завмерли. «Клюнуть чи не клюнуть?» І коли, завалившись на ліве крило, літаки пішли в піке, повітря струсонуло гучне «Ура-а-а!»

Гітлерівці також дали дві серії ракет. Але вже було пізно. Два десятки пікірувальників сумлінно переорювали бомбами свої ж позиції.

– Приготуватися до атаки! – скомандував комбриг і стрибнув на борт тридцятьчетвірки.

Зробивши останній захід, літаки лягли на зворотній курс.

– Увага! Я – «Терек», – почули танкісти голос комбрига. – Атака! Вперед!

Коли перший ланцюг мотострільців, супроводжуваний танками, увірвався в ліс, перед їхніми очима постали п’ять палаючих «тигрів», перекинуті машини, понівечені самохідки.

– Непогано попрацювали льотчики, – посміхнувся комбриг. – Уперед! Добити гадів!

І знову бій. Палають ліс і сталь, стогне українська земля.

– Виходи, виходи закривай! – командує комбриг. – Не випускати гітлерівців iз лісу.

– Ура-а-а! – гримить довкіл. Бійці нищили ворога чергами з автоматів, гранатами, йшли врукопашну. Понад десяток «тигрів» перетворилися на купу металу. Сотні ворожих трупів залишилися на полі бою.

Підступний вибух

СТАНОВИЩЕ на цій ділянці фронту було врятовано. Дві танкові дивізії противника, що піді­йшли сюди, зустріли організованим вогнем.

Дарбинян з танка пересів у «віліс», і наказав зв’язківцям доповісти командарму Рибалку: «Вийти в заданий район встиг. Бачу Коростишів. Втрати противника і наші трофеї уточнюються…»

І раптом вибух. Вогонь в очах, потім – темрява. Отямився вже у шпиталі.

– …Так, Левоне, цей льотчик без обох ніг зумів знайти себе і ще во­ював.

Очі комбрига зволожились.

– Годі, лікарю. – Він замовк і тяжко зітхнув. – Передайте моїм танкістам, що я скоро повернуся до них… Ріжте…

Дарбинян подивився у вікно й задумався. Може, тієї миті йому пригадалося найзаповітніше, найдорожче: його син, ласкавий Балла, густо-блакитне небо Вірменії, кохана Юлія-джан. А може, чайки, що кружляють над Севаном… Втім, хто скаже, про що тієї хвилини думав комбриг?

…Врятувати героя не вдалося.



За матеріалами архівних документів підготували Михайло БАЛТЯНСЬКИЙ та Анатолій КАЗИМІРЧУК, кандидат історичних наук.