28.04.2017

Детская мечта

У НАТАЛЬИ Т. с детства была заветная мечта – выйти замуж за очень богатого мужчину, жить в красивом доме на берегу моря, ездить в дорогих автомобилях, роскошно одеваться, ни в чем себе не отказывать и… не работать. Понимая, что без привлекательной внешности женой богача не станешь, девочка упорно занималась гимнастикой, сидела на строгих диетах, знала все новинки моды. В специальную папку Наташа собирала газетные и журнальные вырезки о милли­онерах и вскоре была вознаграждена за свою настойчивость…

Невестка министра

БУДУЧИ студенткой третьего курса, Наташа на танцплощадке познакомилась с Геннадием, студентом-выпускником. Узнав, что у Гены папа – министр, Наташа использовала все свое женское обаяние, чтобы «окрутить» парня. И окрутила, он женился на симпатичной девушке. Наташа переселилась в министерский дом, свекр дарил невестке дорогие подарки, материально поддерживал молодую семью. Но жизнь у Наташи и Гены не сложилась. Наталья в быту оказалась ленивой, за мужем ухаживать не хотела, а когда он ее упрекал, отвечала: «У нас денег много, давай наймем домработницу!» Наняли домработницу, но отношения супругов не улучшились. Наталья оказалась женщиной эгоистичной, и когда страсть поостыла, Геннадий понял, что с такой женой счастливым не будешь. Супруги развелись.

В погоне за призрачным счастьем

ШЛИ годы, у Натальи было много любовников – мужчин денежных, с положением в обществе. В ее постели побывали народные депутаты, бизнесмены, прокурор. Но жениться на ней никто не решился, понимая, что жадная и расчетливая мещанка хорошей женой стать не сможет. Даже в 50 лет Наталья не рассталась со своей детской мечтой, ей снилось порой, как она идет под венец с миллионером в черном смокинге, а потом они садятся в вертолет и летят в свою виллу на берегу океана…

Наталья заведовала элитным ателье, где шили на заказ одежду для состоятельных людей. Она неплохо зарабатывала и целый год копила деньги, но зато лето проводила на дорогих заграничных курортах, надеясь «подцепить» богатого мужчину. И хоть ей исполнилось 53, выглядела она на 40, а со спины так и 25 могли дать. Тысячи долларов были истрачены на пластические операции и салоны красоты, ежедневно по четыре часа женщина проводила в фитнес-центре, упорно тренируясь. Не жалея сил, она фанатично гналась за мечтой.

Григорий-миллионер

ЛЕТОМ, отдыхая на болгарском курорте, Наталья познакомилась с бывшим гражданином Украины Григорием И. «Семь лет живу в Болгарии, тут у меня бизнес, довольно успешный», – скромно сказал мужчина. Он повел Наталью в дорогой ресторан, потом повез к себе домой. Жил Григорий в уютной двухэтажной вилле с видом на море. «Это твой дом?!» – выйдя на балкон и любуясь лунной дорожкой на море, воскликнула восхищенная женщина. «Да, мой, – тихо ответил мужчина. – У меня не только этот дом: есть вилла в Италии, есть во Франции. Этот дом, пожалуй, самый скромный, но зато самый любимый». На вопрос, почему, он сказал: «Потому что здесь мы проведем с тобой нашу первую ночь любви»…

«Миллионерша»

ТРИ дня, проведенные с Григорием на его вилле, пролетели для Натальи, как сказочный сон. Любовник водил ее по ресторанам и дискотекам, покупал модные платья. А однажды вечером предложил: «Выходи за меня замуж! Именно о такой женщине я мечтал всю жизнь». Узнав, что у Натальи в Киеве двухкомнатная квартира, Григорий предложил: «Продай ее, а деньги переведи в мой банк. Но торопись: знакомый банкир сказал, что в Украине вот-вот будет объявлен дефолт! А еще введут военное положение, и тогда ты ни продать, ни купить ничего не сможешь. И все сбережения пропадут. Торопись, у тебя две, максимум, три недели».

Наталья вылетела в Украину, срочно продала свою квартиру, деньги перевела на счет, который указал ей будущий муж. Она вернулась в Болгарию, они провели еще два сказочных дня на вилле Григория. «Завтра полетим в Италию, посмотришь мою итальянскую виллу», – за ужином пообещал Григорий.

Утром, когда Наталья проснулась, будущего мужа в доме не оказалось. К стеклу была приклеена записка: «Ты милая, мне с тобой было легко и весело. Прости и прощай!» Ничего не понимая, но предчувствуя недоброе, Наталья звонила на мобильный Григория. Номер не отвечал.

Вечером пришел настоящий хозяин виллы, и выяснилось, что Григорий арендовал дом у моря на месяц. Когда обман раскрылся, от нервного потрясения женщине стало дурно…

Она попала в психиатрическую клинику, там к ней относятся с пониманием. Медсестры между собой называют ее «миллионершей»…



Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.