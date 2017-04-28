28.04.2017

В ВАРШАВЕ (Польша) завершился чемпионат Европы по дзюдо. Украинская сборная завоевала на нем четыре награды.

29-летний Георгий Зантарая после шестилетнего перерыва вернул себе звание чемпиона Европы в весовой категории до 66 кг. Причем в финальной схватке Георгий уже на второй минуте добился чистой победы (иппон) над 22-летним словенцем Адрианом Гомбоцем.

Отличилась и юная украинская звездочка 16-летняя Дарья Белодед (до 48 кг), которая весьма уверенно чувствует себя и среди взрослых. Она провела на татами «Торвар Арены» четыре непростых встречи, причем в трех из них заработала победу лишь в дополнительное время.

В первой схватке с россиянкой Марией Персидской и во второй с первым номером европейского рейтинга Милицей Николич из Сербии грамотная тактика ведения борьбы вынудила-таки судей выдать грозным соперницам Даши по три шидо (предупреждение). В полуфинале Даша выиграла у двукратной чемпионки Европы, бронзового призера Олимпиады в Лондоне,

30-летней Евы Черновицки из Венгрии. Исход этого поединка решил бросок через бедро на шестой минуте упорной борьбы.

А в финале юная украинка одолела бронзового призера Европейских игр-2015 в Баку Ирину Долгову из России.

Серебряную медаль чемпионата Европы завоевала Светлана Яремка (свыше78 кг), уступившая в финале Марине Слуцкой из Беларуси.

А вот бронзовая награда в командном первенстве у мужчин досталась украинцам весьма курьезно. В схватке за третье место они проиграли первые три поединка. Поскольку за команду выступает пять спортсменов, то это уже было поражение. Очевидно так же посчитали и соперники. И в четвертой схватке Маммадали Мехти решил не выходить на татами. Но по новым правилам отказ спортсмена от поединка влечет за собой поражение не только ему, но и всей команде.