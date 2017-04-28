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28.04.2017 Присутствовать при рождении чего-то нового всегда весьма волнительно. А как потом радостно, когда малыш встает на ноги! ВПЕРВЫЕ со студентами театрального, говоря по старинке, института из мастерской Николая Рушковского я встретился года три-четыре назад на пронзительно-щемящем спектакле «Ты помнишь, Алеша?» Даже не верилось, что молодые ребята столь проникновенно могут сыграть в постановке, посвященной казалось бы далекому прошлому – первому году Великой Отечественной. Поэтому я напросился к их преподавателю Игорю Славинскому на занятия. Студенты тогда готовили к постановке «Антигону» Жана Ануя. Было интересно наблюдать, как они обсуждают роли, стараются «примерить» на себя чувства и мысли древних эллинов.

Интересно, что впоследствии этот спектакль с успехом был показан на профессиональной сцене мастерской театрального искусства «Сузір’я». Сейчас на ней в исполнении молодых актеров идут «Чудики» по Василию Шукшину и «Ослик должен быть худым» по Сергею Довлатову. А самым юным зрителям пришелся по вкусу «Тараканище» Корнея Чуковского. Контакт с детьми исполнители устанавливают мгновенно. Может, потому что и сами еще недалеко ушли от этого нежного возраста. Не случайно некоторых зрителей даже приглашают на сцену поучаствовать в торжествах победы над усатым чудищем.

И еще был замечательный дипломный спектакль «Варенье» по пьесе Людмилы Улицкой в Новом театре на Печерске. Жаль только, что ему была уготована недолгая жизнь, потому что исполнительница главной роли Татьяна Лялина уехала в Москву. Сейчас она актриса Театра на Таганке. К сожалению, судьба большинства студенческих постановок недолговечна. Заканчивается учеба в театральном институте (или по-нынешнему – университете), студенты расходятся по различным труппам и редко потом встречаются в одной постановке.

Однако нынешние выпускники Николая Рушковского решили не расставаться, создав в Киеве новый театр. И мэтр благословил их. Решено – сделано. У театра пока нет официального названия, ребята по-прежнему называют себя мастерской Рушковского. Нет и своего помещения. Однако и это не остановило молодых актеров.

Нашлись единомышленники. Заведующий отделом искусств Киевской публичной библиотеки имени Леси Украинки Леонид Криворучко предоставил помещение, не остался в стороне и театр Леси Украинки. Чтобы заявить о себе, новая труппа подготовила к своему дню рождения яркое искрометное музыкальное действо «Якось воно буде» по рассказам Остапа Вишни.

После премьеры я попросил поделиться своими впечатлениями руководителя литературно-драматургической, информационно-аналитической части театра Леси Украинки Бориса Курицына.

– Как вы оцениваете работу молодых?

– Прежде всего, хочу сказать, что мастерская Рушковского всегда выпускает очень интересные курсы. Они, естественно, не похожи друг на друга, кто-то лучше, кто-то хуже. Но то, что произошло в этот раз, мне кажется, вполне закономерное явление. Во-первых, это один из наиболее сильных курсов. Во-вторых, они как-то особенно сильно «спаяны» партнерски, и будет жаль, если распадется эта команда.

Николай Николаевич совершенно уникальный человек, уникальный мастер. Он пытается сейчас открыть третий театр. Вряд ли мы найдем сегодня в Украине много людей, которые открыли хотя бы один театр. А на счету Рушковского уже «Сузір’я», «Крыжовник» (обиходное название Нового драматического театра на Печерске под руководством Александра Крыжановского. – Авт.), теперь будет третий. Значит, Николай Николаевич хочет, чтобы они жили и развивались дальше.

И третий момент: ребята очень хорошо умеют мыслить. Это видно, они не пустые. Кроме энергетики, которую они выдают, за ними еще интересно наблюдать, как за мыслящими людьми. Более того, в спектакле по Остапу Вишне для меня многие стали откровением. Потому что я видел их дипломные работы – они были разные, интересные. Кто-то больше привлекал внимание, кто-то меньше. А вот то, что они показали сейчас…

Огромное спасибо Рушковскому и педагогам, которые подготовили такого уровня актеров. Ребятам крайне повезло, что они встретились с Игорем Славинским, который чувствует и умеет работать как режиссер актерский, а не постановочный. То есть не постановщик, просто разводящий по мизансценам и придумывающий какие-то гэги (актерские трюки). Это спектакль не гэгов, это спектакль актерских личностей.

И скажу еще кое-что, не совсем популярное в наши дни. Ребята доказали, что язык это хорошо, это важно, но это не определяющий фактор. Они прекрасно работают и на русском, и на украинском языке. У них нет в этом отношении табу. Они еще раз доказали господам политикам: языковый вопрос – чистой воды спекуляция. Потому что ребята, будучи русскоязычным курсом, прекрасно сыграли на украинском языке – без помарок, без ошибок, так же технично, как готовили спектакли для русской сцены. И мне снова стало ясно, что никакой языковой проблемы в Украине нет – она высосана из пальца.

– Презентуя спектакль и новый театральный коллектив, Игорь Славинский сказал, что его взял под свое «крыло» театр Леси Украинки. В чем это заключается?

– В таких случаях говорят: «Мы своих не бросаем». А они действительно свои. Николай Николаевич Рушковский более 60 лет своей жизни отдал нашему театру. Он уже, можно говорить, один из его фундаторов. Игорь Славинский тоже много работал в нашем театре. И сейчас у нас немало выпускников Рушковского.

Естественно, когда встал вопрос о создании коллектива, который сделает свою программу, свой репертуар, театр решил поддержать молодых ребят. И с организацией какого-то минимально необходимого оборудования и с оборудованием зала библиотеки, где они собираются работать.

В принципе, ведь театр ЛесиУкраинки в свое время поддержал и театр Валентина Шестопалова («Актер». – Авт.). Это как бы наши негласные филиалы. От этого никуда не денешься, и в этом вопросе театр Леси Украинки последователен. К тому же наш руководитель Михаил Резникович заботится не только о своем спокойствии, но и о судьбе украинского театра, о его развитии, движущую силу которого он видит в этих молодых людях с их замечательными энергетическими спектаклями по Остапу Вишне, Шукшину, Довлатову. Эти постановки сегодня являются, на мой взгляд, событийными.

Замечу, что Борис Александрович тоже оказал посильную помощь для организации «новоселья» молодого коллектива на «библиотечной» сцене, куда перебралась и «Антигона». Вот только одна загвоздка: пока мастерская не приобрела статуса театра, в зал библиотеки Леси Украинки можно попасть только по приглашению.

Но, надеюсь, эти временные трудности останутся позади, и зрители смогут легко без проблем прийти на спектакли самых молодых воспитанников Рушковского. А новорожденный театр отблагодарит их интересными постановками.

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