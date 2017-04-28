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Выпуск № 49 от 28 апреля 2017 г.
 
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В финале – гранды
28.04.2017

Кубок Украины

Оба полуфинальных матчах Кубка Украины завершились победой лучших команд страны.

СЛОЖНЕЕ была задача у «Шахтера», оставившего нескольких основных игроков в запасе. К тому же, несмотря на молодость футболистов и место в нижней части таблицы чемпионата, «Днепр» все-таки представляет серьезную проблему для любого клуба.
Свое подавляющее игровое преимущество «горняки» смогли реализовать лишь один раз. На 68-й минуте отличился Тайсон. К тому моменту поле уже покинул из-за травмы капитан днепрян Ротань. В составе «Днепра» хочется отметить их вратаря.
18-летний Андрей Лунин несколько раз выручал свою команду в безнадежных ситуациях.
Как ни странно, но крупный счет в матче «Николаев» – «Динамо» (0:4) не в полной мере отражает происходившее на поле. До 62-й минуты действо проходило с переменным успехом, хотя первую скрипку играли, естественно, киевляне. Им лишь под занавес первого тайма удалось забить гол (Ярмоленко). Но первые 15 минут после перерыва острее играли хозяева и даже могли пару раз отличиться – выручил вратарь киевлян Рудько.
Однако второй красивейший мяч, забитый Кадаром в падении через себя, все поставил на свои места. Это первый гол венгерского легионера за «Динамо». На концовку матча моральных и физических сил у аутсайдера Первой лиги не хватило. Так что еще дважды отличился Ярмоленко, сделав хет-трик.
Финал Кубка Украины «Шахтер» – «Динамо» пройдет 17 мая в Харькове на стадионе «Металлист».

 

Автор: Андрей СОКОЛОВ.
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