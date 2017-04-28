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28.04.2017 Успех С тринадцатью наградами, шесть из которых высшей пробы, возвратилась домой из Киллина (США) с чемпионата мира по классическому жиму лежа украинская сборная по пауэрлифтингу. В СОРЕВНОВАНИЯХ принимали участие атлеты всех возрастных категорий, что дало возможность не только познакомиться с наиболее вероятными соперниками на Всемирных играх во Вроцлаве (Польша), но и просмотреть ближайший резерв, а также отдать почести ветеранам.

Наиболее успешно выступили наши женщины, завоевавшие четыре награды и занявшие второе командное место.

Вице-чемпионкой мира стала Татьяна Белоусова (весовая категория свыше 84 кг) с результатом 132,5 кг. А на третью ступень пьедестала поднялись Анна Кадацкая (до 52 кг) – 90 кг, Ксения Прохорова (до 63 кг) – 90 кг, и Инна Оробец (свыше 84 кг) – 122,5 кг.

А вот мужчины довольствовались только одной «бронзой», которую добыл Игорь Гаращенко (до 59 кг) – 150 кг.

Нехватку «золота» компенсировали юные богатыри и ветераны.

Среди спортсменов до 18 лет отличились Ольге-Вероника Кур­нат (до 52 кг), выжавшая 65 кг, и Ростислав Кинищук (до 53 кг) – 90 кг.

Мощно представили Укра­ину и наши ребята-юниоры. Победителями мирового форума стали Владимир Цатурян

(до 74 кг) и Дмитрий Вовк

(до 120 кг). Владимир зафиксировал 185 кг, а Дмитрий – 225 кг. Бронзовым призером стал Василий Диус (до 120 кг) – 170 кг.

А вот среди юниорок отличилась только Ирина Шкарапута. Она заняла третье место в весовой категории до 52 кг с результатом 77,5 кг.

Напомнили о своей былой славе и мастера-ветераны. Чемпионами планеты в классическом жиме лежа стали Вячеслав Петров (до 120 кг) и Наталья Ясенецкая (до 66 кг). Петров выполнил подход на 212,5 кг, а Ясенецкая при собственном весе до 47 кг зафиксировала 60 кг. Также «серебром» отметился Александр Чернышев (до 66 кг), выжавший 142,5 кг.

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