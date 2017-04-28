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Главная / НОВОСТИ СПОРТА / Снова в Дивизион В1

28.04.2017 Хоккей В своем предпоследнем поединке на домашнем турнире в Дивизионе А1 сборная Украины соперничала с командой Казахстана. КАЗАХИ – аутсайдеры прошлогоднего чемпионата мира и чемпионы зимней Азиады-2017 – являются фаворитами не только этого матча, но и чемпионата. Наряду с сенсацией соревнований (Южной Кореей) команда Казахстана – основной претендент на выход в элиту. Еще до старта первенства ее белорусский наставник Эдуард Занковец главными конкурентами своих подопечных в борьбе за путевки в элиту назвал сборные Австрии и Венгрии. С одной стороны, Украине могла сыграть на руку некая недооценка со стороны соперника, но с другой – наивно было полагать, что казахи не будут серьезно настраиваться на игру с хозяевами. Понятно, что нам в игре с казахами стоило ориентироваться только на свою задачу, озвученную тренерским штабом: «Бороться за победу в каждом матче».

В истории чемпионатов мира эти сборные пересекались девять раз и пока статистика не в пользу украинцев: две победы, три ничьи и четыре поражения. Примечательно также, что восемь из девяти встреч заканчивались с разницей не более чем в одну шайбу.

Что касалось шансов сборной Украины, то в двух оставшихся матчах нужно было набрать минимум четыре очка (победа + поражение в овертайме) и при этом надеяться, что сборная Венгрии свои поединки проиграет в основное время. То есть поединок против Казахстана должен был дать ответ: покинет ли Украина Дивизион АI или еще поборется за право в нем остаться в последней встрече с Южной Кореей.

Дебют нашего 18-летнего голкипера Дьяченко оказался неудачным – гости «распечатали» его ворота уже на 4-й минуте. Шайба – в активе натурализованного американца Доуса. Тем не менее, хозяева пытались переломить ход игры. Моменты для этого были. Но увы... А второй раз красный свет за нашими воротами (Сен-Пьер) зажегся за секунду до сирены на перерыв. Чтобы сравнять счет (Нименко, Бабинец), подопечным Савицкого понадобилась всего 51 секунда!!! Однако третий период, к сожалению, расставил все по местам. Украинским хоккеистам, которые всю игру провели в три звена, снова не хватило сил. Очень быстро Михайлис вывел свою сборную вперед и, по большому счету, отыграться у нашей команды шансов не было. А под занавес матча все вопросы снял Боченски, реализовавший численное преимущество – 2:4. Четыре поединка провела на турнире наша сборная и ни разу не сумела забить в заключительном периоде.

Итак, перед заключительной игрой, даже теоретических шансов на продление прописки в этой группе у сборной Украины не осталось. У команды Венгрии – три очка, у нас пока ни одного. Но при равенстве зачетных пунктов в силу вступает результат очной встречи, а мы ее венграм проиграли.

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