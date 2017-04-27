27.04.2017

УКРАИНА

• Работники ПАО «Черкассыоблэнерго» вы­шли на акцию протеста и перекрыли трассу на Киев, сообщают «Вести». Протестующие энергетики потребовали увольнения руководства предприятия, а также выплаты долгов по заработной плате.

• В Украине к 25 апреля засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 3,1 млн гектара, что составляет 43 процента от прогноза, сообщает портал «Про-Агро». При этом в Минагропроде утверждают, что значительное похолодание существенно не повлияет на урожай озимых и яровых культур.

• В соответствии с законом о декоммунизации в Украине переименовали 19 железнодорожных станций из 35 запланированных, пишет агентство «УНН». Теперь пассажиры уже не увидят таких названий, как Кировоград, Цюрупинск, Красноармейск, Красный Лиман, Щорс, Брагиновка, Днепродзержинск и многих других, прижившихся за последние десятилетия.

• Жители столицы Украины продолжают накапливать долги за коммуналку. Сегодня за отопление и горячую воду в Киеве задолжали почти пять млрд гривен, информирует kievnews.net. Как сообщает пресс-служба «Киевэнерго», критическая ситуация с платежами сохраняется в Деснянском и Святошинском районах столицы.

• Украина занимает одно из первых мест по числу аварий и смертности на дорогах. «В Западной Европе ежегодно в ДТП гибнет четыре человека на каждые 100 тысяч населения. В Украине эта цифра равна 13», – констатировал представитель Консультативной миссии Европейского союза (КМЕС) в Харькове Геррит Ян Ван Гелдер. Алкоголь он назвал среди факторов, спровоцировавших 2358 ДТП в 2015 году.

• «Укрзалізниця» предупредила о повышении тарифов с 1 июня на грузовые железнодорожные перевозки, сообщает «Обозреватель». Согласно новому финансовому плану предприятия, цены будут подняты на 20-25 процентов. Таким образом руководство ведомства намерено получить дополнительно семь миллиардов гривен.

ЗА РУБЕЖОМ

• В Южной Корее началась установка оборудования для американской системы комплексов противоракетной обороны, сообщает южнокорейское агентство Yonhap. В 2016 году Южная Корея и США подписали соглашение о размещении на полуострове системы защиты высотных территорий (THAAD) с тем, чтобы обезопасить себя от возможного ракетного пуска со стороны Северной Кореи.

• Наблюдательные полеты над Беларусью и Россией с 24 по 28 апреля выполнит совместная миссия Италии и США в рамках договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает УНН.

• Турция не будет ждать вечно у «ворот Европы» и готова отказаться от дальнейших переговоров о вступлении в ЕС, передает Reuters слова президента Турции Эрдогана. Он отметил, что со стороны некоторых государств-членов ЕС наблюдается рост «исламофобии и враждебности».

• Мировые военные расходы достигли 1686 млрд долларов, говорится в новом отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира. США остаются страной с самыми высокими в мире ежегодными военными вложениями. В 2016 году они составили 611 млрд долларов. Китай увеличил расходы на вооружение до 215 млрд долларов. На третьем месте – Россия (69,2 млрд долларов).

• Россия, лишившись из-за событий на востоке Украины поставок корабельных турбин c николаевского завода «Заря-Машпроект», начала их собственное производство, сообщает izvestia.nikolaev.ua. Российская «Объединенная двигателестроительная корпорация» планирует также полно­стью заместить украинские вертолетные двигатели, которые раньше закупались на запорожском заводе «Мотор-Січ».

• Строительство стены на американо-мексиканской границе пока откладывается, пишет газета The Washington Post. В проекте закона о бюджете, который в ближайшие дни должен быть одобрен обеими палатами Конгресса США, не внесены расходы на возведение стены.