27.04.2017

Полпреды науки

Указом президента Украины от 7 апреля группе ученых и производственников присуждена Государственная премия в области науки и техники 2016 года за работу «Создание и внедрение нового класса эвтектических композиционных материалов в инновационные технологии предприятий машиностроения». Среди лауреатов три запорожца: Леонид Ивщенко – доктор технических наук, профессор Запорожского национального технического университета (ЗНТУ); Вячеслав Меркулов – кандидат технических наук, первый заместитель директора, главный конструктор тематического направления ГП ЗМКБ «Прогресс» имени академика Ивченко и Виктор Коцюба – заместитель технического директора ПАО «Мотор Сич». О сути достижения я попросил рассказать профессора ЗНТУ Леонида Ивщенко.

Сотрудничество ученых принесло плоды

– В УКАЗЕ отмечены восемь человек – трое из Запорожья и пятеро киевлян, хотя над этой темой работало гораздо больше людей. Основная научная идея сформулирована академиком Виктором Трефиловым и состоит в теории создания сплавов, построенных по принципу природных композитов, то есть органически объединяющих переходные металлы и фазы (карбиды, нитриды, бориды), сильно отличающиеся между собой свойствами. Необходимым условием существования таких сплавов является эвтектическая кристаллизация из жидкого состояния (эвтектика – смесь двух или трех фаз, образующихся при постоянной температуре).

Одной из основных задач работы являлось создание износостойких сплавов (в частности, предназначенных для увеличения долговечности контактных поверхностей рабочих лопаток авиационных газотурбинных двигателей), работающих в различных эксплуатационных условиях, в том числе и экстремальных.

В Запорожском национальном техническом университете, Киевском институте инженеров гражданской авиации (ныне НАУ. – Авт.) проведены исследования повреждаемости и напряженного состояния деталей горячей части авиационных двигателей, изнашивающихся при больших вибрациях, высоких циклически меняющихся температурах, в условиях агрессивной газовой среды, состо­ящей из продуктов сгорания топлива. На основе этих исследований создан комплекс триботехнического оборудования, моделирующий условия работы деталей двигателей. А по результатам, полученным с его помощью, разработаны требования к износостойким сплавам.

Специалистами института металлофизики имени Курдюмова НАН Украины эти требования были реализованы при создании износостойких эвтектических сплавов серии «ХТН», целевым назначением для упрочнения и восстановления бандажных полок рабочих лопаток газотурбинных двигателей. Зав. лабораторией фазовых равновесий, доктор технических наук, профессор Анатолий Шурин внес неоценимый вклад в разработку этих сплавов. Уместно заметить, что ученые-металлофизики – специалисты высочайшего класса, могут создать практически любой материал, однако им необходимы достаточно четкие и обоснованные требования к нему. А трибологи знают, что им нужно, но не знают, как это сделать. В результате сотрудничества специалистов различных областей знаний и были созданы износостойкие материалы, используемые на всех двигателях, конструируемых ЗМКБ «Прогресс» и изготавливаемых на предприятии «Мотор Сич»: Д-36, Д-18Т, АИ-222-25 и их модификациях, устанавливаемые на самолетах и вертолетах, таких как «Руслан», «Мрія», Ми-8 и другие. Используют эти сплавы и фирмы «Салют», «Сатурн» и т.д.

Путь в науку

– ЛЕОНИД Иосифович, расскажите, пожалуйста, о себе, о том, как вы пришли в науку.

– Я родился в январе 1942 года в поселке Михайловка Запорожской области, где мать с тремя детьми и бабушка переносили тяготы войны. Перед войной семья жила в Запорожье. Отец ушел на фронт, а в октябре 1941 года погиб. После войны мы вернулись в Запорожье, где я окончил 8 классов. После школы поступил в строительный техникум, а после его окончания в составе группы механиков был направлен в Минобороны СССР на космодром Капустин Яр строить стартовые площадки для запуска ракет. После армии поступил в Запорожский машиностроительный институт на специальность «Авиационные двигатели».

С теплотой вспоминаю своего первого наставника в науке Евгения Кореневского. Его группа работала над повышением усталостной прочности лопаток компрессоров, так что мне все эти испытания и исследования знакомы со студенческих лет. Диплом защитил тоже по исследовательской тематике. Мне предложили остаться в институте инженером-исследователем.

Затем я поступил в аспирантуру Киевского института инженеров гражданской авиации; моя работа была связана с повышением износостойкости бандажных полок рабочих лопаток турбины. По этой теме защитил кандидатскую, а позже и докторскую диссертацию. В Запорожье открыл отраслевую научно-исследовательскую лабораторию. С 1980 года был преподавателем в институте, потом завкафедрой, с 2002 года – директор машиностроительного института ЗНТУ. И поныне продолжаю преподавательскую и научно-исследовательскую работы. Очень люблю работать со студентами.

Два года назад мы с женой отметили золотую свадьбу. У меня две дочери, четыре внука.

– Думаю, вам приятно, что ваши труды были отмечены. Но в целом в сегодняшних условиях внимание к науке в Украине, к сожалению, безразличное.

– Я бы сказал, что это или некомпетентность тех, кто стоит над наукой, или крайнее обнищание общества, не позволяющее в достаточной мере финансировать науку, вследствие чего молодых перспективных специалистов нечем стимулировать. Эти проблемы частично можно решить при помощи получения международных грантов, однако их достаточно трудно выиграть, поскольку нужно иметь хороший задел. Но откуда он у молодых? Раньше были хоздоговорные работы с промышленными предприятиями, сейчас многие из них либо обанкротились, либо сами еле выживают.

Много молодых ребят по этим причинам и уходят. Обидно. Ведь будущее-то за ними! В любых развитых странах медицина и образование – самые престижные и высокооплачиваемые сферы деятельности, но только не у нас. К сожалению или к счастью, в науке сейчас остаются одни энтузиасты, для которых преподавание и научная работа являются их жизнью и призванием, не благодаря, а вопреки финансированию.



Запорожье.