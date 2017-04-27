Главная / НОВОСТИ ОБЩЕСТВА / Слобожанщина чтит подвиг чернобыльцев

27.04.2017 годовщина катастрофы В Харькове и районах области прошли мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине подвига людей, спасших человечество от последствий техногенной катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. В СРЕДУ торжественно-траурные церемонии состоялись в областном центре Слобожанщины. В Молодежном парке возле памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, тушившим пожар на четвертом энергоблоке станции и строившим затем укрытие над ним, состоялась акция «Зажги свечу». Харьковчане присоединятся к международной акции памяти жертв техногенно-экологической катастрофы на АЭС под Киевом.

Митинг-реквием и литургия прошли также в Сквере пожарных возле старейшей пожарной части Харькова. Его участники почтили память погибших, которые отдали жизнь, ликвидируя последствия аварии на Чернобыльской АЭС весной 1986 года. Около 300 сотрудников пожарных частей Слобожанщины участвовали в устранении последствий катастрофы. Им посвящена новая экспозиция, открытая на постоянно действующей учебно-образовательной технической выставке при пожарной части номер № 5. Здесь можно увидеть, в частности, фотографии и документы ликвидаторов, дозиметрические чернобыльские карточки и специальную одежду для защиты от радиоактивной пыли.

Новые экспонаты появились и в Чернобыльской исторической мастерской. Так называется музей в Харькове, где собраны устные истории воспоминаний очевидцев трагедии, а также выставлены портреты и бюсты ликвидаторов.

В мастерской также оказывают гуманитарную помощь и юридическую поддержку ликвидаторам и их вдовам. За 31 год с момента аварии на ЧАЭС, которая отнесена к разряду крупнейших техногенно-экологических катастроф современности, в Харьковской области ушли из жизни более 7,5 тысячи человек. Во многих местах Слобожанщины им установлены памятники. Недавно стела славы чернобыльцев появилась в Краснограде. Ее воздвигли чернобыльцы этого райцентра Харьковщины.

Ныне на Слобожанщине проживает более 20 тысяч граждан, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС.



Харьков.

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