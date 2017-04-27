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27.04.2017 Политдозор В ДОНБАССЕ подорвался на мине автомобиль ОБСЕ, один наблюдатель погиб, двое ранены. Это скорбные, но реальные будни. На войне люди гибнут. Смерть не различает, кто вояка, а кто наблюдака.

Но вот некоторый, даже не очень глубокий анализ, сплетает любопытные кружева. Не брюссельские, не вологодские, а украинские. Журналисты, по профессии своей, поголовно должны быть мальчиками из пьесы Евгения Шварца «Голый король». Они обязаны тыкать пальцем и кричать: «А король-то голый!»

Вот и я ткну пальцем. Сразу после взрыва Порошенко звонит госсекретарю США Рексу Тиллерсону и опять настаивает на размещении в Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН. Стоит поразмышлять над этим фактом, и сразу выпирают совершенно бесовские шипы. Во-первых, госсекретарь США, по понятиям Порошенко, должен решать вопрос, находящийся в компетенции ООН. И некий «миротворческий контингент» должен отдуваться за бездарных воров у власти. Во-вторых, и взрыв, и звонок – как раз перед очередной встречей в Минске. И какие могут быть результаты переговоров, если был еще один взрыв – пропагандистский. Непризнанные республики обвинили в теракте. Без тени сомнений. Однако, как ни поворачивай свершившееся событие, но получается, что подрыв машины ОБСЕ Киеву выгоден, а Донбассу – нет. И, наконец, в-третьих… Известно (и не скрывается), что западные спецслужбы натренировали несколько украинских подразделений на диверсионно-террористическую деятельность. Опыт-то у них богатейший – от латиноамериканских контрас, афганских моджахедов, чеченских террористов до ИГИЛ. Они ведь искренне уверены, что бумеранг пролетит мимо.

Информация из Интернета: «В Украине появился 8-й полк сил специальных операций ВСУ, подготовкой которых занимаются инструкторы из США, Латвии, Великобритании и других стран Запада». А вот что утверждает противная сторона: «Ранее именно это подразделение обвинялось в совершении убийств Гиви, Моторолы и Олега Анащенко». Как говорит экс-депутат ВРУ и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев, «Донбасс весь пронизан украинскими спецслужбами: им активно помогают сотрудники ЦРУ. Они проводят учебу, натаскивают диверсантов, а лучших сотрудников СБУ и ГУР отправляют в США на особое обучение». «Украинские диверсанты по сравнению с солдатами ДНР и ЛНР технически намного лучше оснащены благодаря американской помощи. Уже сегодня прокуратура ЛНР установила состав подорвавшей машину ОБСЕ украинской диверсионной группы. По данным ведомства, группу, которую готовили инструкторы из Германии и Польши, возглавлял майор Сергей Голудзяк из восьмого полка Сил специальных операций ВСУ. Этот полк сейчас размещен в Старобельске, и еще в середине марта МГБ ЛНР, выявив место дислокации этого подразделения ВСУ, информировало международную общественность о покушениях, которые могут готовить украинские спецслужбы» («ПолитНавигатор»).

Одесская Хатынь, не забыли

В ЭФИРЕ ток-шоу «Специальный корреспондент» спецкор телеканала «Россия» Аркадий Мамонтов заявил, что операцией по уничтожению одесситов 2 мая 2014 года руководили прибывшие в город кураторы из киевской СБУ под надзором специалистов из ЦРУ. Причем, по словам Мамонтова, «…все это в прямом эфире транслировалось помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд, которая в то время находилась в американском посольстве в Киеве».

Вы знаете, соотечественники, в наш век беспрерывных пропагандистских войн можно верить или не верить, но подумать над этими словами все равно надо. Мы же все-таки хомо сапиенс, то бишь мыслящие.

Начнем с того, что достоверность утверждений Мамонтова надо искать не в его личной честности и не в обладании неким достоверным документом. Документами (видео, фото, аудио) интернет забит под завязку. Достоверность надо искать в истории, той самой, «которая ни слова, ни полслова не соврет». Англо-саксонский мир и Европа – это беспрерывные войны и уничтожение. Почитайте и подсчитайте хотя бы на пальцах. Только США до Первой мировой войны и после Второй мировой войны развязали около 200 войн, в которых погибли десятки миллионов. А может быть, и сотни миллионов. Да на нашей памяти и Югославия, и Ирак, и Ливия, и Сирия… А уничтожение индейцев в Северной Америке, индусов в Индии – список бесконечен и скорбен. С моей точки зрения, участие США в сожжении людей в Одессе – не более чем логический вывод.

Пристегну к этой теме заявление на том же ток-шоу одесского журналиста Григория Кваснюка: «Спустя три года после трагедии в Одессе прокуратура отказывается выполнить решение суда и обнародовать результаты судмедэкспертизы тел погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года».

Представьте себе любую – хоть монгольскую, хоть марсианскую – прокуратуру, которая не выполняет решение суда. Это может означать только одно: нет Прокуратуры, нет Суда, нет Закона, нет Конституции.

Зато у нас есть депутат Верховной Рады, экс-командир батальона «Днепр-1» Юрий Береза, которого любит журнал «Український тиждень».

Он простой. Поскольку сам сказал: «Я контуженный. Всех – в фильтрационные лагеря, стрелять подряд и беспощадно». Личность во всех отношениях изумительная, поскольку живет в изумительной стране. Под Иловайском (с 10 по 31 августа 2014 года) попал в котел, бросил своих солдат и удрал. А в сентябре получил орден Богдана Хмельницкого III степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как говорили в Одессе до того, как там сожгли людей: «И вы мне будете что-то еще рассказать!»



Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.

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