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27.04.2017 новости вокруг Парижа Мировые СМИ, делая акцент на том, что после первого тура голосования на президентских выборах во Франции наблюдается кардинальная разобщенность страны и углубляется раскол в обществе, продолжают укреплять авторитет победителя — лидера движения «Вперед!» Эммануэля Макрона. Французам настоятельно рекомендуют сделать «правильный» выбор между «добром» и «злом» во втором туре.

ТАК, американское издание Washin­gton Post в своем материале «Выборы во Франции выявили новый политический раскол», приходит к выводу, что страна разделилась на два лагеря из-за вопроса национальной идентичности. Автор отмечает, что впервые за историю Франции во второй тур выборов не вышли представители истеблишмента — социалисты и консерваторы. Избиратели проголосовали за кандидатов, которые якобы обещают перемены.

«Ни Марин Ле Пен, ни Эммануэль Макрон, заняв пост президента, не будут придерживаться статуса-кво», — отмечается в статье. Лидер «Национального фронта» хочет вывести Францию из таких международных организаций, как ЕС и НАТО. Глава движения «Вперед!», в свою очередь, верит в «коллективную солидарность» и выступает за усиление Евросоюза.

В статье под заголовком «Франция в клочья» немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung выражает опасения по поводу изменившегося политического ландшафта Европы и выражает сомнение в том, что победу Макрона едва ли можно таковой назвать.

«Более 40% французов проголосовали за кандидатов от крайне левых или крайне правых. Макрон победил с настолько слабым результатом, что не прошел бы во второй тур на двух предыдущих выборах президента», — говорится в материале. По мнению автора, это свидетельствует о «радикализации» европейской политической арены. «Через две недели мы узнаем, чего хочет Франция: отделиться от ЕС и вернуться к национальному государству, либо дать Брюсселю еще пять лет на то, чтобы решить огромные проблемы Евросоюза», — вещает обозреватель.



«ВО втором туре выборов друг с другом столкнутся два видения Франции. Либо это страна без барьеров, открытая для всего мира и его проблем, либо это государство, которое спряталось от всех за своими границами», — говорится в статье швейцарского Le Temps. Колумнист этого же издания тоже считает, что во французском обществе наблюдается раскол, а итоги голосования как нельзя лучше об этом свидетельствуют. По его мнению, страна ждет коренных перемен.

Кандидаты Макрон и Ле Пен борются не за пост президента, а за «душу Франции», высокопарно вещает американская Los Angeles Times. «Эта битва определит будущее не только самой страны, но и всего Евросоюза», — утверждается в статье.

В то же время отдельные издания разглядели в голосовании во Франции выбор между добром и злом, где «злом» они считают, конечно же, евроскептиков. «Выборы напоминают фантастический фильм, в котором «силы добра» сражаются с «силами зла», – считает немецкая Die Welt.



ОН устраивает и французских политиков, и главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, пожелавшего ему удачи на выборах, и главу дипломатии ЕС Федерику Могерини, которая назвала его «надеждой поколений». Даже соперники, не прошедшие во второй тур, призывают своих сторонников отдать голоса за Макрона, а не за Ле Пен. За десятые доли процентов, которые пока разделяют соперников, зубами держится вся бюрократическая машина. На них все надежды и упования руководства Евросоюза. Автор статьи британской The Guardian, выразил уверенность, что избиратели должны поддержать Макрона. Дескать, глава движения «Вперед!» станет для Франции «многообещающим шансом». «Голосование 7 мая станет выбором между открытостью и нетерпимостью, между интернационализмом и национализмом, оптимизмом и ненавистью, надеждой и страхом», — утверждается в публикации.

По сути, французское общество раскололось на сторонников и противников ЕС. Как считают эксперты, кто бы ни победил во втором туре, единство Франции в прошлом. Политика Макрона скорее всего станет продолжением политики Олланда и ничего не изменит в политическом, экономическом и общественном пространстве этой страны. Только еще более усугубит вероятный раскол Европы.



ПОЯВЛЯЮТСЯ и первые страшилки. Победа одного из сторонников суверенитета Франции — Ле Пен или Меланшона — приведет к преобразованию карты Запада, убежденно утверждает французское El País. Выход из Евросоюза Франции, которая вместе с Германией является основателем и вдохновителем проекта ЕС, — это не одно и то же, что выход из этого блока Великобритании, которая «всегда была одной ногой внутри, а другой — снаружи». Ведь британцы останутся в НАТО, более того, у них есть опора в виде «особой связи» с Вашингтоном. Франция же может оказаться в изоляции, и ей придется вести жесткие переговоры с Германией, или она может попасть «в объятия России», подчеркивает издание.

Израильский новостной ресурс Haaretz пугает, что в случае победы Ле Пен Франция может «превратиться в полицейское государство за один день».

Ему вторит LA Times, в котором приводится мнение французского аналитика из исследовательского центра Terra Nova Марка-Оливье Пади, утверждающего, что если Макрон не выиграет у Ле Пен во втором туре, «все будет очень-очень плохо».



ВСЕ это очень напоминает французскую кинокомедию начала

60-х «Франция, вперед!». Герой фильма Анри приехал на чемпионат по регби в Англию поддержать французскую команду вместе с разношерстой толпой таких же фанатеющих французов. Но вместо торжества вместе со своими любимцами, после того как на стадионе ему выбивают зубы, он оказывается в лапах дантиста-садиста …

Устремления Ле Пен очень напоминают приключения другой комедии «Бабетта идет на войну». Героиня которой, в исполнении незабываемой Брижит Бардо, дабы покончить с войной устраивается на работу … в бордель. А нынешняя французская политика от борделя мало чем отличается.

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