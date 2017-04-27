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27.04.2017 За последнее время в нашей стране появилась целая когорта людей, которые добровольно решили стать манкуртами – людьми с отрезанной памятью, без прошлого, со странным настоящим и печальным будущим. Они уничтожают все, что будоражит их совесть, напоминая о том, что их мир не является реальностью, а лишь химерой, созданной пропагандистской машиной нынешней антинародной власти. ОНИ валят памятники, переписывают историю, переименовывают города и улицы. А правильнее сказать, дичают, превращаясь в асоциальных, безграмотных существ, живущих лишь животными инстинктами и скудным сегодняшним днем. Самое страшное, что они стараются превратить в таких же манкуртов и других, пока еще здоровых членов общества, лишая их истории и мировоззренческих ориентиров.

Недавно группа таких существ совершила очередную свою вылазку. Жертвой на сей раз стал памятник Неизвестному советскому офицеру вблизи села Кильчень Магдалиновского района Днепропетровской области. Памятник был установлен в 1980 году студентами медицинской академии на месте братской могилы расстрелянных фашистами мирных жителей и неизвестного советского воина.

Вандалы несколько раз пытались уничтожить памятник. По рассказам местных жителей, несколькими днями ранее подпилили ногу у скульптуры и пытались отрезать руку. Но «советский офицер», даже «в бронзе», продолжал сопротивляться. Жители уже тогда стали бить тревогу и обратились к местным органам самоуправления и депутатам областного совета, где им пообещали выделить охрану для памятника. Но никто никакой охраны, конечно же, так и не предоставил. А манкурты преспокойно продолжили свое черное дело: 19 апреля в 6 часов утра местный житель увидел, что двое неизвестных с помощью инструментов подрубили основание памятника и пытаются его свалить. Он и забил в набат, подняв село на защиту святыни. Местные жители, вооружившись законно зарегистрированными охотничьими ружьями, бросились на перехват злоумышленников. В результате двое вандалов были задержаны и переданы полиции. К сожалению, к тому времени им уже удалось повалить памятник и разрезать часть монумента. На месте происшествия были обнаружены газовые резаки, саперная лопата и тросы, с помощью которых вандалы и демонтировали фигуру.

Данный факт полицией квалифицирован как надругательство над могилой (часть 2 статьи 297 Уголовного кодекса Украины). Задержанным грозит штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев, ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Но остались незамеченными ряд фактов, за которые, к сожалению никого нельзя привлечь к ответственности.

Первый секретарь Магдалиновского райкома КПУ Любовь Григорьевна Малиночка сразу после случившегося обратилась на местный днепропетровский телеканал «34». Там ее выслушали, переспросили, кому был посвящен памятник, а когда узнали, что советскому воину, быстро свернули разговор и сказали, что если редактора эта новость заинтересует, то ей перезвонят. Конечно же, не заинтересовала. По словам активистки, так же отреагировал и телеканал «Интер». Ну не интересно им такое! Чай не Бандере памятник снесли, а какому-то советскому воину, благодаря которому предки этих редакторов не сгинули в печах концлагерей.

Вандалы были уверены, что никакого резонанса их «поступок» не вызовет, да и ответственности за него не будет никакой. А чего бояться? Декоммунизация на дворе! И так бы все и произошло, если бы не бдительность местных жителей и активность представителей полиции, вероятно еще не забывших, что такое честь офицера.

«Подобные участившиеся случаи надругательства над памятью народа – это плоды воспитания и той пропаганды, которая ведется в последние годы, – говорит Любовь Григорьевна. – Многим уже внушили из телеящика, что у нас нет героев, а были «оккупанты». Это те, кто освобождал страну от коричневой чумы. И вот все чаще появляются люди, которые за 30 сребреников, полученных за металл, готовы уничтожать народную память, воевать с павшими героями, осквернять могилы. Доведет ли милиция это дело до конца, и получат ли вандалы реальное наказание? Лично я сомневаюсь. Остатки распиленного памятника наш сельский совет забрал на реста­врацию, но будет ли он на самом деле отреставрирован и возвращен на место, тоже большой вопрос. Хочется надеяться на лучшее».

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