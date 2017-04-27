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27.04.2017 Хроника абсурда Не имея под рукой более действенных способов насолить «надменному соседу», в Киеве тасуют уже засаленную колоду блокадных карт. НА данном этапе кому-то показалось, что наиболее действенной мерой станет введение энергетической блокады Донбасса на постоянной основе. Очевидно, у этих «керівників» не только с воображением плохо. Еще хуже с памятью. Они начисто забыли, что предпринятая при их попустительстве энергетическая блокада Крыма мало того что практически ничем не навредила крымчанам, так еще принесла миллиардные убытки собственной энергетике. Благо, что удалось избежать второго Чернобыля,

31-ю годовщину которого вчера вспоминали во всем мире.

Поздним вечером 24 апреля в 23.41 украинская сторона прекратила поставку электроэнергии по линии Луганская ТЭС – Кирово (220 кВт) и по линии ЛуТЭС – Михайловка (330 кВт). Глава компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук подтвердил, что прекращаются поставки электроэнергии на временно неконтролируемые территории Луганской области. По его утверждению, жители Донбасса лишены энергоснабжения в связи с накопившимися за последние годы долгами.

«Задолженность Луганского энергетического объединения перед ГП «Энергорынок» составляет 5,2 миллиарда гривен. Этот долг условно распределен между контролируемой и неконтролируемой территориями – примерное соотношение 50 на 50», – заявил заместитель министра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Георгий Тука в эфире телеканала ICTV.



ТРУДНО заподозрить наличие у нынешних рулевых госучреждений признаков сострадания, но что-то помешало украинским властям пойти на более радикальные меры, прекратить еще и поставку воды на Попаснянский водоканал, снабжающий неконтролируемые территории Луганской области питьевой водой. Видать, замаячил грозящий пальчик от европейских покровителей. Устрашились возможных санкций со стороны Запада.

Но глава Донецкой военно-гражданской администрации Украины Павел Жебривский все же выразил сожаление, что власти Украины не могут перекрыть канал Северский Донец – Донбасс, обеспечивающий водой Донецк, поскольку из-за этого могут пострадать и другие территории.

Недавно, в декабре 2016 года, из Киева пытались лишить воды неподконтрольные территории Луганской области. Тогда без водоснабжения остались более миллиона человек непризнанной республики. В ООН тогда отреагировали после прямого запроса, выразив дежурные опасения по поводу ухудшения положения мирных жителей региона. «Важно, чтобы гражданское население которое оказалось в эпицентре боевых действий, не страдало еще больше», – заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

КАК отметил Тука, «сейчас прекращены любые хозяйственные отношения с неподконтрольными территориями» и высказал предположение, что часть предприятий, действующих в Донбассе, прекратит свое существование из-за отсутствия рынка сбыта их продукции. «На шахтах фактически можно ставить крест. На тех шахтах, которые добывают антрацит. …Для того чтобы они смогли свою продукцию продавать в Европу, нужно предоставлять украинские аутентичные документы, которых у них нет».

Подобное изуверство не поддается нормальному восприятию. Непонятно и другое: как понимать закрытие почти всех государственных шахт в рамках «реформирования угольной отрасли» на подконтрольной территории? Предусмотрено ликвидировать

47 шахт из 49 на территории, где нет ни одного террориста. Где работать горнякам, неизвестно. Также не ясно, как в отсутствие собственных шахт обеспечить страну углем и электроэнергией.

Об этом на заседании круглого стола, посвященном реформам в энергетике, заявил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец: «Я на коллегии министру сказал, что я как глава независимого профсоюза горняков Украины не могу подписать концепцию (реформирования угольной отрасли Украины), проект которой мы не видели».



ОДНО дело, когда слепой шагает в пропасть, совсем другое, когда это делает зрячий совершенно осознанно. Суицид чернобыльских масштабов? Публично, без тени смущения Тука признается, что новая блокада Донбасса лишь укрепит жителей региона в мысли о невозможности возвращения в состав Укра­ины. «Я действительно считаю, что мы сами выталкиваем, интегрируем эти территории в Россию. Уровень жизни там падает, тут не о чем даже говорить. Но мы усиливаем связи этих территорий с Россией».

Я бы еще запретил куковать кукушкам! По той причине, что вполне патриотичной зозуле положено поскуливать «зо-зу», а не уподобляться москальским родичам.

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